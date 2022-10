Acontece Programe-se: TV Pampa exibe debate entre candidatos ao governo gaúcho no dia 20 de outubro

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

Por sorteio, coube ao candidato Onyx Lorenzoni iniciar com a sua apresentação e ser o primeiro a perguntar, enquanto Eduardo Leite será o primeiro a realizar a fala de conclusão. Foto: O Sul Foto: O Sul

Os representantes dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições para o governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni, e a equipe de produção da TV Pampa realizaram um encontro, nesta quinta-feira (13), para a aprovação das regras do “Debate Pampa – Eleições 2022”.

O programa será exibido no dia 20 de outubro, a partir das 22h, com transmissão ao vivo pelas quatro emissoras e mais de cem retransmissoras do sinal da TV Pampa em todo o estado.

Os presentes ouviram as explicações da diretora de conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas, para a definição do regulamento. A dinâmica do programa contará com seis rodadas de perguntas e respostas, réplicas e tréplicas, todas de temática livre. “A proposta da Rede Pampa é justamente promover o enfrentamento das propostas políticas dos dois candidatos de uma forma ágil e, principalmente, atrativa para os telespectadores”, destaca a diretora.

Por sorteio, coube ao candidato Onyx Lorenzoni iniciar com a sua apresentação e ser o primeiro a perguntar, enquanto Eduardo Leite será o primeiro a realizar a fala de conclusão. Também ficou definido que, em caso de ausência de um dos candidatos, o debate será realizado com aquele que estiver presente, respondendo perguntas do mediador, Paulo Sérgio Pinto.

Além da TV Pampa, a Rádio Liberdade (83,3 FM) transmitirá o áudio do debate, assim como será possível acompanhar a atração pelas plataformas digitais (sites e aplicativos), redes sociais, e através da cobertura multimídia dos veículos da Rede Pampa, com atualização permanente no portal osul.com.br e reportagem especial no Jornal O Sul.

Debate Pampa – Eleições 2022

Quando: 20 de outubro

Horário: 22 horas

Como acompanhar:

TV Pampa

– TV aberta para todo o Rio Grande do Sul

– Claro Net para todo o Rio Grande do Sul

– Vivo TV

– Aplicativo da TV Pampa para celulares

Redes Sociais

Facebook: @tvpampa

Instagram: @tv_pampa

Twitter: @tv_pampa

Youtube: youtube.com/tvpampa

Rádio Liberdade

– 83,3 FM

– Aplicativo da Rádio Liberdade para celulares

Redes Sociais

Facebook: @rdliberdaders

Instagram: @rdliberdaders

Twitter: @rdliberdaders

