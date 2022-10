Acontece Médicos com 50 anos de carreira serão homenageados pelo Cremers

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

A honraria será concedida em comemoração ao Dia do Médico. Foto: Reprodução 1.752 profissionais de saúde disputarão as eleições em outubro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em comemoração ao Dia do Médico, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) promove, nos dias 19 e 20 de outubro, às 18h, no Teatro da Amrigs, uma homenagem aos profissionais que completaram 50 anos de profissão.

Na quarta-feira (19), receberão a honraria os médicos que se formaram em 1970 e 1971. Já na quinta (20), será a vez dos formados em 1972. Todos serão agraciados com certificado e medalha do Mérito Médico. “É um reconhecimento aos profissionais que tanto fizeram pela saúde dos gaúchos”, afirma o presidente do Cremers, Carlos Sparta.

O evento será retomado após dois anos de pausa, devido à pandemia. A última edição, ocorrida em 2019, homenageou 150 médicos gaúchos.

