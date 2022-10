Acontece Clovis Tramontina conversa com empreendedores em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A apresentação será marcada pelos detalhes de sua trajetória pessoal e profissional à frente da Tramontina. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul recebe o empresário Clovis Tramontina na próxima segunda-feira (17) para um encontro com o tema Histórias Inspiradoras. O evento deve reunir empresários da região para a palestra “Paixão, Força e Coragem”, que dá nome ao livro biográfico do convidado.

A apresentação será marcada pelos detalhes inspiradores de sua trajetória pessoal e profissional à frente da Tramontina, uma das marcas mais conhecidas pelos brasileiros. Desde muito cedo, Clovis frequentou os corredores da empresa fundada pelo avô, Valentin, há 111 anos, na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul.

Em 1980, aos 25 anos, levou o talento para os negócios à Tramontina. Trabalhou com vendas por mais de uma década e, aos 36, foi promovido como presidente do empreendimento, cargo que ocupou por 30 anos. Os participantes do evento poderão adquirir a biografia autografada que retrata a visão de mundo de Clovis Tramontina, um homem apaixonado pela vida, que não se deixa abalar pelas dificuldades.

A palestra está marcada para às 11h45, no Restaurante Sica. Mais informações e reservas pelo telefone (54) 3218-8068 ou pelo e-mail rp@cic-caxias.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece