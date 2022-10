Acontece Sicredi inaugura agência em Gravataí com foco no desenvolvimento da economia local

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2022

A nova agência está localizada no centro da cidade, na Av. Loureiro da Silva, 1230. Foto: O Sul Foto: O Sul

Com o objetivo de favorecer o networking entre seus cooperados, o Sicredi União Metropolitana RS inaugurou sua segunda agência em Gravataí. O novo espaço terá foco na valorização do relacionamento com o cliente, auxiliando pequenos empreendedores a expandirem seus negócios através de soluções financeiras.

Os principais valores da cooperativa são o crescimento dos seus associados e o desenvolvimento econômico e social da região onde atua. Propósito alcançado com sucesso na trajetória da Giovana Muniz Ferreira, dona de uma padaria na cidade. Conforme recorda, o empreendimento começou em casa, familiar, com sua mãe fazendo salgadinhos para vender.

“Éramos quatro funcionários e agora somos sessenta. Já são 13 anos de história, e o Sicredi fez parte desse sonho na construção da nossa casa, a sede própria da empresa”, conta a empreendedora.

O Sicredi oferece cerca de 300 produtos e serviços financeiros para mais de dois milhões de associados somente no Rio Grande do Sul. A nova agência está localizada no centro do município de Gravataí, na Av. Loureiro da Silva, 1230.

