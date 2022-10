Acontece Leão Propriedade Intelectual comemora 65 anos com planos de expansão

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Uma grande festa marcou a celebração do aniversário da empresa, criada em 1957. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Uma grande festa marcou a comemoração dos 65 anos da Leão Propriedade Intelectual na noite de sexta-feira (07). A empresa é especializada na identificação, proteção e uso estratégico dos chamados ativos intelectuais, as criações humanas nos ramos industrial, científico, literário ou artístico.

Reunindo os seus 40 colaboradores, além de clientes e amigos, a Leão celebrou a data destacando o trabalho realizado ao longo dos anos. “Atuamos desde o registro de marcas, patentes, softwares e direitos autorais, tudo que é criado pelo ser humano nós estamos lá para proteger, focados em melhorar sempre e entregar valor para nossos clientes”, ressalta Milton Leão Barcellos, um dos cinco sócios do negócio.

Pioneira no segmento no Rio Grande do Sul e com outros dois escritórios localizados em Santa Catarina e São Paulo, a empresa trabalha com expoentes do mercado nacional e global, com planos de expansão para Brasília e cidades no Paraná. “Mostramos para os nossos clientes como eles podem gerar diferencial competitivo tendo seus direitos de propriedade intelectual protegidos e entendidos como elementos estratégicos. E queremos expandir, entregando a mesma qualidade em qualquer lugar para onde irmos”, comenta Milton.

Atualmente a Leão gerencia mais de 16 mil processos de marcas e mais de 1800 processos de patentes no Brasil e no exterior.

