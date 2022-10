Acontece Porto Alegre: curso gratuito de alfabetização digital para mulheres

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2022

Promovida por Themis e Fenatrad em parceria com o Centro Universitário, ação é voltada a trabalhadoras domésticas e Promotoras Legais Populares. Foto: Reprodução Promovida por Themis e Fenatrad em parceria com o Centro Universitário, ação é voltada a trabalhadoras domésticas e Promotoras Legais Populares. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A UniRitter, junto com a Themis – Gênero, Justiça e Direitos Humanos e da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad), oferece curso gratuito de alfabetização digital voltado a trabalhadoras domésticas e Promotoras Legais Populares de Porto Alegre e região metropolitana.

A formação oferece treinamento básico no uso de aparelhos como computador e celular, pacote Office, internet e redes sociais. Para concorrer a uma das vagas, é preciso se inscrever através do link bit.ly/curso-dig até 15 de outubro. Serão disponibilizadas 70 vagas, divididas em duas turmas, pela manhã e à noite. As selecionadas contarão com suporte para transporte e alimentação.

A alfabetização digital visa a inserir essas trabalhadoras na compreensão e manejo das ferramentas disponíveis em computadores, celulares e internet, conhecimentos fundamentais nos dias atuais, incluindo até o uso do WhatsApp e sua utilização de modo responsável e criativo.

“Este projeto sinaliza fortemente o comprometimento da UniRitter com a sociedade, através das atividades de extensão. Com uma abordagem empática, nossos alunos desenvolvem e entregam ações que contribuem diretamente com a comunidade envolvida. A alfabetização digital gera pertencimento social e empodera as participantes”, aponta Vinícius Cassol, professor de Tecnologia do Centro Universitário que coordena o projeto junto à docente da Educação Vanessa Koppe e às entidades.

As aulas serão presenciais, no Campus Fapa da UniRitter (Av. Manoel Elias, 2001, bairro Mario Quintana, Porto Alegre), com início em 26 de outubro. A formação faz parte do projeto ‘Fortalecendo o movimento de trabalhadoras domésticas pela tecnologia e aprendizagem’, e tem o apoio da empresa de tecnologia Cummins, da ONG Care, através do programa ‘Igual Valor, Iguais Direitos’, do Global Fund for Women e do Fundo da Embaixada da Nova Zelândia.

