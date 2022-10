Acontece Cremers capacita quase mil médicos em três meses

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

As formações ocorreram em formato híbrido e abordaram diferentes temas relevantes para o exercício da profissão. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com o mercado cada vez mais competitivo e os pacientes cada vez mais exigentes, desenvolver-se profissionalmente é uma necessidade constante na carreira médica. Ciente da importância de ofertar capacitações técnicas de qualidade, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) disponibilizou, de julho a setembro deste ano, onze cursos gratuitos, qualificando 994 médicos gaúchos no total.

As formações ocorreram em formato híbrido e abordaram diferentes temas relevantes para o exercício da profissão. O curso de Atestado de Óbito foi o que apresentou maior número de participantes (234), seguido de Diretor Técnico (187) e Lei Geral de Produção de Dados – LGPD (173). Todos os participantes recebem certificado. Para se inscrever, basta ser médico e ter registro ativo no Conselho.

O médico Rodrigo Rogger Corrêa Silva foi um dos profissionais beneficiados pela iniciativa, ao participar da capacitação em ACLS em Uruguaiana, na fronteira oeste, nos dias 01 e 02 de outubro. Ele considera a metodologia da capacitação extremamente prática, sem deixar de contemplar a teoria de forma adequada:

“São efetuadas abordagens baseadas na nossa realidade diária vivenciada em prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs) que, muitas vezes, são a principal porta de entrada para médicos em início de carreira no nosso país”, explica.

O profissional destaca ainda a importância da iniciativa para o aprimoramento do atendimento médico de emergência, em especial nas cidades do interior do estado. Por estarem distantes da capital, o acesso às capacitações presenciais nem sempre é facilitado.

“Graças a essas ações temos a oportunidade de nos aperfeiçoar profissionalmente, nos tornando cada vez mais aptos para o atendimento de nossos pacientes nas salas de emergência de todo o estado”, ressalta.

Próximos cursos

Pensando na qualificação dos profissionais, o Cremers irá capacitar, até o fim do ano, mais 244 médicos, em 11 municípios gaúchos. Os cursos oferecidos são de ACLS, ATLS, AMLS e PALS – todos direcionados ao atendimento de urgências e emergências médicas, com reconhecimento internacional. Esse é o maior investimento em educação médica na história da autarquia.

“São cursos extremamente úteis para o dia a dia médico. A atualização profissional é fundamental para nossa evolução e para a saúde de nossos pacientes”, afirma o presidente do Cremers, Carlos Sparta.

