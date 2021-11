Inter Projetando 2022: Inter tem contato inicial para contratação de Felipe Melo

Por Andrei Severo * | 15 de novembro de 2021

O volante de 38 anos é um dos alvos colorados para a temporada de 2022 Foto: Divulgação / Palmeiras Foto: Divulgação / Palmeiras

A pauta Felipe Melo retornou ao ambiente no gigante da Beira-Rio. Embora não admita publicamente, o colorado tem interesse no volante. Porém, o jogador quer aguardar a final da Libertadores que disputará com o Palmeiras, antes de avançar nas negociações.

No momento, ocorreu somente um contato inicial. Felipe Melo tem contrato com os paulistas até o final deste ano e não ficará no Palestra Itália. Isso porque o próprio presidente do clube palmeirense, Maurício Galiotte, já admitiu publicamente que o ciclo do jogador com o Palmeiras se encerrou.

Em 2021, o jogador de 38 anos já atuou em 43 partidas e é o capitão da equipe. No clube de 2017, o jogador venceu o Campeonato Brasileiro de 2018, além da tríplice coroa em 2020 com os títulos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

