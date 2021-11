Inter Com os dois gols diante do Athletico, Edenilson se tornou o maior artilheiro do novo Beira-Rio

Por Andrei Severo * | 15 de novembro de 2021

O jogador chegou em Porto Alegre em 2017 e superou marca expressiva no estádio colorado Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Edenilson foi o grande protagonista na vitória diante do Athletico-PR no último sábado (13). Além da conquista dos três pontos na competição, o meio-campista atingiu marca expressiva na história colorada. Com os dois gols diante dos paranaenses, o jogador se tornou o maior artilheiro da história do novo Beira-Rio.

O gigante da Beira-Rio foi reinaugurado em 2014 após a reforma para a Copa do Mundo do Brasil naquele ano. Mas foi em 2017 que Edenilson desembarcou em Porto Alegre, e chegou com a missão de fazer o Inter voltar para a primeira divisão. Na ocasião, os gaúchos disputavam a Série B pela primeira vez em sua história. O seu primeiro gol com a camisa colorada aconteceu no dia 27 de setembro daquela temporada, em partida contra o América-MG.

Desde então, Edenilson balançou as redes outras 26 vezes e ultrapassou o ídolo argentino Andrés D’Alessandro. No novo Beira-Rio, o meio-campista marcou oito gols de pênaltis e outros 19 de bola rolando. Ao todo, o camisa 8 marcou 38 vezes e deu outras 27 assistências com a camisa colorada.

Confira a lista completa de artilheiros:

1º – Edenilson – 27 gols

2º – D’Alessandro – 26 gols

3º – Nico López e Paolo Guerrero – 24 gols

5º – Eduardo Sasha – 21 gols

6º – Vitinho – 20 gols

7º – Patrick – 19 gols

8º – Thiago Galhardo – 18 gols

9º – Yuri Alberto e Valdívia – 16 gols

* Por supervisão de: Marjana Vargas

