Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Encontro do "Autor Presente" com o escritor Alexandre Brito. Foto: Divulgação IEL

O Projeto Autor Presente, promovido pelo IEL (Instituto Estadual do Livro), instituição da Sedac (Secretaria de Estado da Cultura), em parceria com a Seduc (Secretaria de Estado da Educação), está credenciando os escritores que desejam participar da próxima edição do projeto. Tendo em vista o atual momento, de isolamento social e restrições à realização de eventos, não há ainda previsão para agendamento e realização dos encontros.

O credenciamento dos autores será feito mediante o envio de formulário, documentação e fotos. Mais informações podem ser obtidas no e-mail autorpresente@gmail.com ou pelos telefones (51) 3314-6453 / (51) 9 9196-5230.

Sobre o projeto

Criado em 1972, o Projeto Autor Presente, do IEL, caracteriza-se por promover a leitura e a literatura gaúcha a partir de encontros entre os escritores e o público, principalmente em escolas da rede pública estadual, bibliotecas públicas e comunitárias e entidades de assistência social.

Instruções para o credenciamento

Podem participar do Autor Presente escritores residentes no Rio Grande do Sul, que possuam, no mínimo, três títulos publicados com registro de ISBN voltados para o público infantojuvenil, sendo que ao menos dois dos títulos devem ser impressos e estar disponíveis para comercialização. Coletâneas não são aceitas. O credenciamento dar-se-á mediante o preenchimento do formulário disponível para download neste link e a inclusão da documentação listada abaixo, conforme a opção do autor por efetuar a contratação como Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, bem como de foto de rosto em formato retrato, fotos de encontros do autor com o público, em especial o escolar, e fotos do autor em eventos literários, como lançamentos e sessões de autógrafos. O referido formulário, a documentação e as fotos deverão ser encaminhados juntos para o e-mail autorpresente@gmail.com. Os autores credenciados serão incluídos no Catálogo de Autores do projeto.

Pessoa Física:

a) CPF e RG;

b) Certidões Negativas de Débito com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

d) Comprovante de Residência;

e) Comprovante do PIS, NIS ou PASEP, conforme o caso;

f) Comprovante de conta bancária;

g) Imagem da capa de um livro do autor.

Pessoa Jurídica:

a) Cartão do CNPJ;

b) Certidões Negativas de Débito com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

d) Certidão Negativa de Débitos FGTS;

e) Estatuto registrado, Contrato Social ou Requerimento de Empresário Individual;

f) RG e CPF do representante legal da empresa;

g) Comprovante de conta bancária da empresa;

h) Imagem da capa de um livro do autor;

i) Declaração de Exclusividade (solicitar modelo de declaração no e-mail autorpresente@gmail.com).

