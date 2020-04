Magazine Luciano Huck diz que saída de Moro gera “enorme frustração”

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Huck foi um dos primeiros a postar sobre o tema. Foto: Reprodução/Instagram Huck foi um dos primeiros a postar sobre o tema. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O anúncio da demissão de Sérgio Moro no final da manhã desta sexta-feira (24), repercutiu também entre diversas celebridades brasileiras, que foram às redes sociais para se manifestar sobre a saída do ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro. O apresentador Luciano Huck foi um dos primeiros a postar sobre o tema. “A saída de Moro gera uma enorme frustração. Tudo indica que as mudanças tão defendidas pela população ficam adiadas. Em especial a agenda anticorrupção e o combate firma ao crime organizado e às milícias”, escreveu no Twitter e reproduziu no Instagram.

Segundo o apresentador, o País deveria estar focado na superação do coronavírus, sem “gastar tempo com politicagem”.

“Além disso, o Brasil deveria estar focado agora na superação desta pandemia. Gastar tempo com politicagem, e ainda pior com interesses pessoais e não coletivos, é desperdiçar oportunidades preciosas de salvar vidas”, finalizou Huck.

Bruna Marquezine curtiu e retuitou uma série de publicações sobre o assunto, inclusive uma que dizia que Moro não era herói por sair do governo.

