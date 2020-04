Celebridades Celebridades se manifestam sobre saída de Sérgio Moro

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Humorista Marcelo Adnet foi um dos famosos que comentou o caso.

Diversos famosos brasileiros se manifestaram sobre a demissão do agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Alguns ironizando, outros criticando. Confira alguns posicionamentos.

O apresentador do The Noite (SBT), Danilo Gentili, escreveu no Twitter que Bolsonaro “surfou na onda da Lava Jato, surfou na onda de Sérgio Moro, surfou na onda do combate à corrupção, surfou na onda anti-PT, surfou na onda da liberdade de expressão”.

“Você é um vagabundo Bolsonaro, playboy de merda, traidor” [sic], disse ele em outro tuíte, além de publicar uma série de mensagens ironizando a relação entre o presidente e seus filhos –uma delas, inclusive, também compartilhada pelo ator José de Abreu.

“Se alguém dissesse há dez dias que Moro se demitiria jogando merda no ventilador ninguém acreditaria. A vida é uma caixinha de surpresas, né, Pelé?”, disse o ator via Twitter.

Ainda, o deputado federal (PDT) Túlio Gadelha tuitou uma mensagem que criticava Moro: “Tem gente dizendo que ‘Moro saiu com dignidade’. Rapaz, se tivesse dignidade não teria nem entrado”.

O humorista Marcelo Adnet também ironizou: “Gente, quem poderia adivinhar que o senhor que exaltou a tortura, a ditadura, a morte de opositores e Brilhante Ustra faria um governo antidemocrático?”.

A apresentadora Titi Müller compartilhou o tuíte do humorista, e publicou uma foto onde o presidente faz um sinal de arma para o ex-ministro da Justiça.

Gregório Duvivier, outro humorista, brincou com a demissão e compartilhou uma montagem em tom de brincadeira, na qual Sérgio Moro enviaria a mensagem de texto: “Olha se saiu o meu auxílio, por favor”.

“O que o Moro fez não foi um pronunciamento. Foi uma delação não premiada. Ou ele volta atrás e nega as coisas que falou, ou ele vai derrubar o presidente. Espero que ele não seja um covarde”, escreveu o influenciador Felipe Neto em seu Twitter.

“O cerco está fechando, a casa está caindo, Bolsonaro ainda não entendeu que a Polícia Federal não vai aceitar ficar de quatro para o presidente, mesmo que ele coloque uma indicação política para chefiar tudo. Esses filhos vão cair. Um por um. E depois o pai”, completou.

Ainda, a ativista dos direitos dos animais Luisa Mell se manifestou em seu perfil no Instagram, pedindo o fim do governo Bolsonaro: “Até quando vamos aguentar? Moro reconheceu que no governo PT não teve interferência na Polícia Federal. E isto foi fundamental para a Lava Jato acontecer! E que Bolsonaro quer interferir! Quer que passem informações pra ele! Absurdo total! Para proteger os filhinhos, né? Fora Bolsonaro! Já! #ForaBolsonaro, pela Polícia Federal, pelo Ibama (que está exonerando que faz o trabalho correto de fiscalização), pela economia e por tudo!”.

O humorista Oscar Filho também fez um tuíte dizendo que “se nem o Moro está suportando Bolsonaro, está faltando quem? A Michelle pedir o divórcio”. O influenciador digital PC Siqueira publicou um vídeo com trecho do pronunciamento de Moro, com as hashtags “Eu avisei” e “Impeachment”.

O cantor Netinho, por outro lado, mostrou apoio ao governo Bolsonaro. “Prefiro aguardar os próximos acontecimentos para fazer qualquer comentário sobre a coletiva de Sérgio Moro. Eu votei em Bolsonaro para presidente do Brasil, o conheço, confio nele e sigo fechado com Bolsonaro”.

O pastor Silas Malafaia fez uma série de tuítes dizendo que continua apoiando o presidente, mas discordando da saída de Moro. Ele chama a demissão de “erro político total”. “Inacreditável! Sou aliado do presidente , não alienado! O maior absurdo e falta de habilidade política nessa hora”, escreveu ele.

“Olha… eu faço muitas críticas ao Sérgio Moro e as continuarei fazendo, mas esse pronunciamento precisa ser elogiado. Estou impressionada”, disse a apresentadora Gabriela Prioli, via Twitter. “E dizendo isso eu não estou ignorando o cálculo para sua imagem. A maior crítica que se faz ao Moro ataca a sua parcialidade. Ao falar tanto e de forma tão explícita no momento de sair, se coloca como imparcial. Foi um belo movimento”.

O jornalista Zé Luiz, pai da cantora Manu Gavassi, tentou prever as próximas eleições: “Imaginem a desgraça que será a próxima eleição. Bozo, Moro, [Wilson] Witzel, [João] Doria, [José Henrique] Mandetta, [Marcelo] Crivella…. tutti buona, gente”, escreveu. “Ah, vamos colocar no poder um político do baixíssimo clero, que nunca fez nada, para comandar o Brasil! Claro que não daria certo, né, gente?”

Marielle Franco lembrada

Houve também quem questionasse novamente a morte da vereadora Marielle Franco, há dois anos.

“Moro, por favor, só mais uma pergunta! Quem mandou matar Marielle Franco mesmo?”, questionou Zélia Ducan, dentre uma série de tuítes.

“Ainda tem isso: quem mandou matar Marielle?”, questionou também a ex-BBB e ex-De Férias com o Ex, Hana Khalil. O rapper Emicida também fez a mesma pergunta em seu perfil no Twitter.

A própria irmã de Marielle, Anielle Franco, postou no Twitter:

“No meio disso tudo, eu realmente só queria que alguém soltasse que sabe quem mandou matar minha irmã e se esse era um dos inquéritos que o tal senhor também quer proteger!!!!!!! Fim!!!!!!!!!!!”, escreveu.

