Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 13 comunidades em Porto Alegre entre esta terça e sexta-feira

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

A ação ocorre a partir das 8h. Foto: Cristine Rochol/PMPA A ação ocorre a partir das 8h. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O projeto Bota-Fora, promovido pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), realiza o serviço em 13 comunidades entre esta terça-feira (26) e a sexta-feira (29). A ação ocorre a partir das 8h. Nesta terça-feira, serão atendidas as comunidades Cristal (Cristal), Vila Gaúcha (Santa Teresa), Prisma (Santa Teresa), Malvina (Santa Teresa) e Vila Ecológica (Cristal).

A iniciativa tem o objetivo de auxiliar a população a fazer o descarte de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares. Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos. Isso evita que material descartado irregularmente obstrua arroios, bocas de lobo e cause alagamentos. O projeto atende regiões em situação de vulnerabilidade social, beneficiando cerca de 200 comunidades.

A recomendação da prefeitura aos moradores dos locais atendidos é que os materiais sejam disponibilizados em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30 do dia do Bota-Fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

“O Bota-Fora oportuniza que os cidadãos realizem o descarte correto de materiais e resíduos, que poderiam formar focos irregulares de lixo. Seguiremos vigilantes e fiscalizadores dos serviços prestados à população, com o foco na zeladoria da cidade”, ressalta o secretário Municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia.

Além do Bota-Fora, o descarte desses materiais pode ser feito diretamente em uma das Unidades de Destino Certo (UDC) do DMLU. As UDCs, também chamadas de Ecopontos, recebem madeira, móveis velhos e entulhos e estão estrategicamente distribuídas pela cidade. Para mais informações sobre os locais, acesse aqui. Para consultar as próximas comunidades a serem atendidas pelo segundo ciclo do Bota-fora em 2023, clique neste link. O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb).

Programação por comunidades:

Terça-feira (26): Cristal (Cristal), Vila Gaúcha (Santa Teresa), Prisma (Santa Teresa), Malvina (Santa Teresa) e Vila Ecológica (Cristal);

Quarta-feira (27): Colina do Prado (Agronomia), Júlia (Belém Novo), Copacabana (Belém Novo), Arado Velho (Belém Novo), Dois Irmãos (Rubem Berta), Jardim da Amizade (Costa e Silva) e Parque das Laranjeiras (Costa e Silva);

Sexta-feira (29): Pinheirinho (Lomba do Pinheiro).

