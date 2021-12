Rio Grande do Sul Projeto de eficiência energética substitui todas as lâmpadas da iluminação pública em Caraá, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2021

Ação beneficiará mais de 8,5 mil pessoas e reduzirá conta de energia do município Foto: Divulgação Ação beneficiará mais de 8,5 mil pessoas e reduzirá conta de energia do município. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A CEEE Grupo Equatorial realizará o E+ Luzes na Cidade, seu primeiro projeto de eficiência energética em iluminação pública, no município de Caraá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

A ação, que terá investimento de R$ 1,5 milhão dentro do Programa de Eficiência Energética, consiste na troca de todas as lâmpadas da iluminação pública na cidade. Serão substituídas 2.176 luminárias de vapor de mercúrio e sódio por unidades LED e os braços de sustentação.

“Além de trazer uma economia de energia de 473 MWh/ano para o município, o equivalente ao consumo médio de cerca de 150 residências por mês, todos os 8,5 mil habitantes de Caraá serão beneficiados com ruas mais iluminadas e com tecnologia de ponta em termos de iluminação pública”, afirmou Júlio César Mendes, executivo corporativo de P&D e PEE do Grupo Equatorial Energia.

