O show de Nei Lisboa integra as atividades da segunda edição do Zis Grafite, que apresenta o Arte & Design na Praça das 14h às 19h Foto: André Feltes/Divulgação O show de Nei Lisboa integra as atividades da segunda edição do Zis Grafite, que apresenta o Arte & Design na Praça das 14h às 19h. (Foto: André Feltes/Divulgação) Foto: André Feltes/Divulgação

O cantor Nei Lisboa realizará no sábado (11), às 18h, um show gratuito em Porto Alegre. O evento acontecerá na Praça Paris, entre as ruas João Caetano e Ênio Andrade, no bairro Três Figueiras.

O espetáculo integra as atividades da segunda edição do Zis Grafite, que apresenta o Arte & Design na Praça das 14h às 19h. O projeto cultural tem o objetivo de aproximar as pessoas das diferentes formas de arte e integrar ainda mais a comunidade com a praça, como opção para momentos de lazer.

A primeira edição do Zis Grafite foi realizada em 2017. Na ocasião, foram grafitados seis muros no 4° Distrito da Capital, em um percurso a céu aberto, estimulando a arte urbana.

O Zis Grafite Arte & Design na Praça Paris terá a participação da Feira Open Design. O evento também contará com espaço de gastronomia e bebidas variadas, como espumantes e cervejas artesanais.

Na programação, o público poderá conhecer de perto o trabalho da grafiteira convidada do projeto. Trata-se de Sabrina Brum, a Bina, profissional internacionalmente reconhecida na área.

