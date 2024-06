Porto Alegre Projeto de futebol feminino retoma atividades em novos espaços de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Está em aberto cadastro reserva com inscrições para meninas participarem do projeto Foto: Pedro Piegas/PMPA

O Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino (CDFF), localizado em Porto Alegre, retoma os treinamentos a partir da próxima segunda-feira (1º). Devido às enchentes de maio que afetaram os locais onde ocorria a prática esportiva, na Orla do Guaíba e no Parque Marinha do Brasil, o projeto irá ocorrer no Parque Alim Pedro e no Centro Esportivo e Cultural Bom Jesus (CECBJ).

No Parque Alim Pedro, localizado na avenida dos Industriários, no bairro IAPI, o projeto ocorre nas segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h, para meninas de 13 a 17 anos. No CECBJ, na rua Marta Costa Franzen, 101, no bairro Jardim do Salso, os treinamentos ocorrem nas terças e quintas, das 9h às 11h, para meninas de 7 a 12 anos, e das 14h às 17h para as jovens de 13 a 17 anos.

“Esse projeto é muito importante para a cidade e para o desenvolvimento esportivo das meninas. No próximo mês estaremos retomando as atividades, após as enchentes”, afirma a titular da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), Ana Paula Bastos.

A Smelj ainda mantém aberto o cadastro reserva para inscrições de meninas no projeto, que pode ser acessado por este link. Além disso, novas inscrições podem ser feitas no local dos treinamentos. Para as meninas que já estão inscritas, basta comparecer a algum dos locais no horário dos treinos.

