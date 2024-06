Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre abre nova turma para curso gratuito na área de alimentação

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Ao final do curso, o aluno matriculado recebe certificado de conclusão Foto: Brayan Martins/PMPA Ao final do curso, o aluno matriculado recebe certificado de conclusão (Foto: Brayan Martins/PMPA) Foto: Brayan Martins/PMPA

Estão abertas as inscrições para a nova turma do Curso de Boas Práticas para o serviço de alimentação que ocorrerá nos dias 2, 3, 4 e 5 de julho, em Porto Alegre. Os interessados, maiores de 18 anos, podem entrar em contato através do número (51) 3266-6355 e efetuar a matrícula.

A capacitação é gratuita e será realizada na Associação Cristã de Moços (avenida Cruzeiro do Sul, 2702, bairro Santa Tereza), das 9h às 12h. Coordenada pela Sala do Empreendedor, serviço ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e Sebrae-RS, o curso oferece certificado de conclusão.

O programa irá tratar as habilidades técnicas e o atendimento às legislações vigentes (RDCs 52/14 e 216/04 – Anvisa, as portarias 1224/14 e 78/09 – SES/RS). O aluno também terá o aprendizado aprofundado na legislação municipal de Porto Alegre, de acordo com as Portarias 1.120/2015 e 1.109/2016.

