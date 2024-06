Acontece Transtornos e dificuldades de aprendizado são tema de palestra gratuita em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A conversa, fruto de uma iniciativa conjunta de profissionais de áreas diversas, acontece neste sábado (29). Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em Porto Alegre, um grupo focado em psicopedagogia e alfabetização está oferecendo um ciclo de palestras gratuito para pais de crianças típicas e atípicas. O primeiro evento, promovido pelo Espaço Profe Paty será uma conversa sobre transtornos e dificuldades de aprendizado com um especialista na área e acontece no próximo sábado (29), às 15h, na Av. Getúlio Vargas, 1000, no bairro Menino Deus, na capital gaúcha.

A palestra será comandada pelo médico psiquiatra da Infância e Adolescência Alceu Gomes Filho, que é coordenador do Comitê Gestor do Centro de Referência do Transtorno Autista de Porto Alegre. Durante os encontros, serão abordados transtornos como Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro Autista (TEA), Ansiedade, Depressão, Fobia Escolas, entre outros.

De acordo com Alceu, o objetivo da conversa é a conscientização sobre os transtornos de aprendizagem na infância e na adolescência. Neste primeiro momento, o público alvo da iniciativa são pais e profissionais interessados na temática.

“Vamos abordar o como detectar um prejuízo de uma criança com dificuldade de aprendizagem na escola, quem são os primeiros profissionais que detectam e ainda alertar os pais sobre mitos e verdades científicas sobre as dificuldades das crianças”, explicou o palestrante.

A organizadora do evento, a enfermeira Luciane Beiró, ressalta que um projeto feito de forma multidisciplinar e contínua como este tende ao sucesso. “A gente precisa melhorar a qualidade de vida não só nas relações familiares, nas relações com os amigos, mas, principalmente, nas relações no ambiente escolar desta criança”, afirmou Luciane.

As inscrições são limitadas e podem ser realizadas gratuitamente pelo Whatsapp (51) 9988 30356.

Conheça mais sobre o projeto no perfil do Instagram @espacoprofepaty.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/transtornos-e-dificuldades-de-aprendizado-sao-tema-de-palestra-gratuita-em-porto-alegre/

Transtornos e dificuldades de aprendizado são tema de palestra gratuita em Porto Alegre

2024-06-28