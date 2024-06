Porto Alegre Porto Alegre leva serviços ao Centro Histórico no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

População será atendida no Largo Glênio Peres nesta sexta-feira (28), das 10h às 16h Foto: Joel Vargas/PMPA População será atendida no Largo Glênio Peres nesta sexta-feira (28), das 10h às 16h (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No Dia internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado nesta sexta-feira (28), a prefeitura de Porto Alegre estará atendendo a população no Largo Glênio Peres até às 16h. Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estarão no local realizando diversas ações.

Profissionais do projeto A Hora é Agora farão a distribuição de preservativos, gel lubrificante e auto-testes de HIV. Também haverá orientações de saúde, distribuição de material informativo, aconselhamento sobre infecções sexualmente transmissíveis e cuidado em saúde sexual, além de encaminhamento para vagas de trabalho em parceria com o Centro de Referência de Direitos Humanos e a rede de farmácias Droga Raia.

2024-06-28