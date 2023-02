Economia Projeto do real digital vai começar já; versão cripto da moeda oficial brasileira está sendo desenvolvida com a ajuda de bancos

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, que o Real Digital será uma moeda digital emitida pela instituição. (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou que o projeto-piloto do real digital “vai começar já, agora”. Segundo ele, os “bancos estão ajudando muito” no processo de elaboração. Campos ainda disse que os “bancos começarão a ter mais digitalização nos seus balanços” com a moeda digital. As declarações foram feitas no evento BTG Pactual CEO Conference 2023.

O presidente do BC ainda reforçou que o Real Digital será uma moeda digital emitida pelo banco central, também conhecida como CBDC, para empresas, de maneira que a população terá acesso ao ativo via depósitos tokenizados e convertidos em criptomoedas de valor estável emitidas por bancos e instituições aprovadas pelo órgão.

Segundo Campos Neto, que deve finalizar seu mandato à frente do BC no fim deste ano, reforçou que o seu principal objetivo durante 2023 é possibilitar a integração do Pix com o Open Finance e de ambos com o Real Digital. Para o programa Roda Viva, ele disse:

“Eu gostaria de conectar, no mundo digital a gente tinha três grandes blocos, gostaria de conectar os blocos, que é o PIX, com Open Finance, com a moeda digital. A gente já tem o piloto da moeda digital, que vai começar a rodar em breve. Eu acho que essas três coisas podem mudar a história da intermediação financeira no Brasil, transformando nosso sistema em uma coisa eficiente e hoje no mundo não tem ninguém tão avançado.”

O que é o Real Digital?

Segundo Campos Neto, o real digital está sendo desenvolvido em blockchain e será uma espécie de token nativo de um grande ecossistema. “Os bancos podem ter permissão para tokenizar depósitos para serem usados em um novo plataforma de intermediação, em conjunto com um CBDC, com acesso a dinheiro programável e funcionalidades de contratos inteligentes”, afirmou.

Apesar de não representar a morte do dinheiro em espécie, um dos propósitos do CBDC é reduzir a circulação de moeda em papel no país. Ele ainda afirmou que consegue habilitar o sistema financeiro nacional para aplicações voltadas à Internet das Coisas (IoT). Outro foco de estudo é entender como a moeda digital poderá ser conectada com plataformas de blockchain, como Ethereum (ETH), Binance Smart Chain (BSC), Solana (SOL) e Cardano (ADA). As informações são do jornal Valor Econômico e da revista Exame.

