Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

A proposta é de autoria do presidente da Câmara de Vereadores da Capital, Hamilton Sossmeier Foto: Cristina Beck/CMPA A proposta é de autoria do presidente da Câmara de Vereadores da Capital, Hamilton Sossmeier. (Foto: Cristina Beck/CMPA) Foto: Cristina Beck/CMPA

Entrou em tramitação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre um projeto de lei que inclui a leitura de passagens bíblicas nas escolas da rede municipal de ensino como recurso paradidático de leitura complementar para a disseminação cultural, histórica, geográfica e arqueológica de seu conteúdo.

A proposta é de autoria do presidente da Câmara da Capital, Hamilton Sossmeier (PTB), e prevê, segundo o vereador, que a liberdade de escolha religiosa e filosófica será garantida, não sendo obrigatória a participação nas referidas atividades.

Sossmeier afirma que o projeto tem cunho educacional, e não religioso. De acordo com o texto, a leitura complementar proporcionará conhecimento não apenas histórico, pois a Bíblia tem natureza literária, arqueológica e cultural. Conforme o vereador, a proposta não se contrapõe ao Estado laico.

“Deve-se notar que o objetivo deste projeto não é impor uma conexão com as crenças religiosas contidas no livro. O objetivo aqui é desenvolver a leitura e o conhecimento histórico deste livro tão importante, em conjunto com o treinamento básico comum dos alunos”, ressalta Sossmeier.

