Há cinco meses, o Centro Social Pe. Pedro Leonardi, na Restinga Velha, na Zona Sul de Porto Alegre, prepara e distribui 100 almoços por dia, de segunda a sexta-feira, para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O Projeto Prato Alegre, feito em parceria com a SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte), já entregou, desde o dia 20 de abril, 8 mil e 700 marmitas.

Antes de encerrar as atividades presenciais, em março desde ano por conta da pandemia, a instituição servia cerca de 500 refeições para crianças, adolescentes e moradores do bairro em situação de rua.

“As pessoas atendidas por nós estavam apavoradas porque, muitas vezes, o almoço era a única refeição do dia para elas”, afirma Claudionir Ceron, diretor do Centro Social Pe. Pedro Leonardi. O projeto, com duração mínima de um ano, prevê um repasse de R$ 26,4 mil para subsidiar as refeições até março de 2021.

No início de agosto, uma pesquisa sobre os impactos e relevância do atendimento e distribuição de refeições do programa foi realizada. Do total de entrevistados, 100% das pessoas disseram que a comida é muito boa e o atendimento é ótimo.

“A comida é melhor do que eu tenho em casa”, afirma Talia de Lima. Para Carlos Vanderlei dos Santos, a ajuda veio em boa hora. “Gosto muito. Não tenho nem palavras”, comenta.

Na avaliação, os entrevistados falaram, ainda, que se sentem inseguros com a pandemia. “Me sinto mal por não poder sair, não poder procurar emprego”, desabafa Silvia Beatriz Reiter Paz. Para Jéssica da Silva o momento é de mais medo. “Muito difícil, aumentam as necessidades”, conta.

Mesmo com todas as dificuldades, a esperança está presente. “Está muito crítico, esperamos que melhore”, conta Valcir Bilha. Ainda não há previsão de retorno para as atividades coletivas do Centro Social Pe. Pedro Leonardi. Doações podem ser feitas através do (51) 98410-5400 ou e-mail contato@aparecidatinga.com.br.