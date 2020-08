Obra do Dmae deixa bairro da Zona Sul de Porto Alegre sem água nesta quarta-feira

Departamento realizará interligação de redes no bairro Pitinga. (Foto: Divulgação)

Departamento realizará interligação de redes no bairro Pitinga

O bairro Pitinga, localizado no extremo sul de Porto Alegre, poderá ter o fluxo de água interrompido nesta quarta-feira (26). De acordo com a prefeitura, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) realizará serviços na região, o que pode interferir no abastecimento.

A obra consiste na interligação de redes na Estrada João Antônio da Silveira, 5.900. Haverá interrupção da água a partir das 9h, e a previsão é normalizar à noite.

O Dmae alerta que o aspecto da água após os serviços pode estar turvo ou não transparente. Conforme o órgão, o fenômeno se dá devido ao arraste de micropartículas inertes e não representa risco para a saúde. Ainda assim, a lavagem da rede pode ser solicitada por meio do telefone 156, opção 2. Se chover, o serviço poderá ser transferido para outra data.