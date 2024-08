Política Projeto oferece acolhimento a candidatas expostas à violência política de gênero e raça nas eleições de 2024

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2024

A iniciativa é do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados em parceria com organizações da sociedade civil. (Foto: Divulgação)

Estão abertas até o dia 16 de agosto as inscrições para o projeto “Entre Nós, Candidatas”, que visa oferecer encontros virtuais de acolhimento psicossocial para mulheres expostas à violência política de gênero e raça durante o período de campanha eleitoral de 2024. A iniciativa é do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados em parceria com organizações da sociedade civil.

O “Entre Nós, Candidatas” funcionará por meio de três eixos: um eixo central, de acolhimento psicossocial, e outros dois eixos complementares, de pesquisa e informação. O eixo de acolhimento cria um espaço seguro para que as participantes possam refletir e se apropriar de estratégias psicossociais que tenham reflexos na sua saúde mental, autoestima, segurança e autonomia, além de conhecerem e compartilharem direitos e serviços legais de enfrentamento das violências. Serão quatro no período pré-eleitoral e dois encontros no período pós-eleitoral, com periodicidade quinzenal.

— Cronograma dos Encontros:

* 21 de agosto, das 18h às 20h30;

* 4 de setembro. das 18h às 20h30;

* 18 de setembro, das 18h às 20h30;

* 2 de outubro, das 18h às 20h30;

* 16 de outubro, das 18h às 20h30;

* 30 de outubro, das 18h às 20h30.

O eixo de informação contemplará a produção e disponibilização pública de material sobre os principais tópicos relacionados a violência política de gênero, para que as candidatas e suas redes de apoio consigam identificar os comportamentos dos agressores, entendam os seus impactos e possam acessar as medidas cabíveis. O material também será transformado em pílulas de conteúdo para as redes sociais, com intuito de disseminar informações sobre o tema para o público em geral.

Já o eixo de pesquisa funcionará sob a coordenação do De Olho nas Urnas, projeto da Universidade Federal de Goiás que está monitorando dados de igualdade de gênero nas eleições municipais deste ano. No “Entre Nós, Candidatas”, o De Olho nas Urnas ficará responsável por realizar a coleta e a análise dos dados produzidos ao longo da execução do projeto, a fim de produzir indicadores e análises que promovam o aperfeiçoamento do projeto para futuras edições e, idealmente, apoiem a elaboração de políticas públicas de suporte psicossocial para mulheres em ambientes políticos.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail secmulher.onmp@camara.leg.br.

