Ciência Projeto quer levar internet para a Lua ainda este ano; entenda

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

Parceria entre Nokia e a Nasa está prevista para ser concluída ainda em 2023. (Foto: Reprodução)

A Nokia e a Nasa estão trabalhando em conjunto para um projeto ambicioso: implantar uma rede de internet móvel na Lua. A missão, em desenvolvimento desde 2020, está prevista para ser concluída ainda este ano, embora não tenha data definida. Ela foi apresentada em março no Mobile World Congress, na Espanha.

“Os experimentos da rede da Nokia terão um grande impacto em futuras missões tripuladas à Lua, e validarão [a possibilidade de] as tecnologias celulares serem adaptadas para a necessidades de comunicação espacial de missão crítica”, disse Thierry Klein, presidente da Bell Labs Solutions Reaserch, empresa subsidiária da Nokia.

A força-tarefa entre a companhia de telecomunicações e a agência espacial norte-americana tem como objetivo levar astronautas mais uma vez para a Lua. A pesquisa ocorre contexto dos investimentos da Nasa no projeto Artemis, que pretende estabelecer uma presença humana duradoura no satélite.

Internet no espaço

A existência da internet no espaço não é tão recente. A Estação Espacial Internacional (ISS), por exemplo, já tem Wi-Fi desde 2008. A tecnologia é capaz de se conectar com os trajes dos astronautas e transmitir vídeos do espaço. A proposta da Nokia, no entanto, é diferente: ela deverá contribuir na montagem de uma rede na superfície da lua, que se estenderá por cerca de 5 quilômetros.

Com isso, os astronautas poderão conectar seus dispositivos e smartphones ao 4G com menor interferência e maior alcance do que o Wi-Fi. A inovação permitirá a transmissão de dados, chamadas de vídeo, comunicações em voz, texto e imagem. É esperado que a rede tenha potência suficiente para fazer streaming de vídeo em tempo real.

“Redes de comunicação confiáveis, resilientes e de alta capacidade serão chave para a presença humana sustentável na superfície lunar”, afirmou Marcus Weldon, diretor de tecnologia da Nokia, durante primeira apresentação do projeto.

