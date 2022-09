Tecnologia Projeto secreto de internet ultrarrápida da Google revelado

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

“Tightbeam”, uma tecnologia de conectividade à laser capaz de manter a comunicação por meio do ar. Foto: Aalyria/Divulgação “Tightbeam”, uma tecnologia de conectividade à laser capaz de manter a comunicação por meio do ar. (Foto: Aalyria/Divulgação) Foto: Aalyria/Divulgação

Um projeto secreto do Google veio à tona nesta semana. A startup Aalyria, que promete fornecer internet ultrarrápida no espaço, nos céus e no mar, divulgou um release com informações sobre o “Tightbeam”, uma tecnologia de conectividade à laser capaz de manter a comunicação por meio do ar sem uma infraestrutura local de suporte.

Poucos detalhes foram revelados sobre a iniciativa. A startup afirma ter um contrato de 8,7 milhões de dólares com a Unidade de Inovação da Defesa dos Estados Unidos. O CEO da empresa, Chris Taylor, é conhecido por ser um especialista em segurança nacional e tem experiência com trabalhos governamentais.

Apesar de a Alphabet se negar a fornecer mais informações sobre o negócio, o apoio da Big Tech se faz presente. Além de fornecer espaço de escritório para a Aalyria, um grande número de ex-funcionários do Google trabalha para a startup. Entre eles, Vint Cerf, conhecido como um dos pais da internet.

No início do ano, o Google transferiu quase uma década de propriedade intelectual, patentes e ativos para a Aalyria. A companhia detém uma participação minoritária na startup, mas os números exatos da sociedade, recursos financiados, entre outros, continua em segredo.

Startups

A Aalyria é apenas o mais recente spinoff do Google e de sua controladora, Alphabet. O conglomerado tecnológico abriga outros exemplos de startups de tecnologia como a direção autônoma Waymo e a desenvolvedora de realidade aumentada Niantic Labs.

Os projetos fora do Google permitem que a empresa mantenha uma participação acionária suficiente para usufruir dos lucros de uma eventual propriedade intelectual ao mesmo tempo que possibilitam a busca de financiamento externo.

Multa

A Comissão de Proteção de Informações Pessoais da Coreia do Sul aplicou multas de 50 milhões de dólares e 22 milhões de dólares ao Google e a Meta, respectivamente.

De acordo com os responsáveis pela investigação, o Google e a Meta não respeitam as leis de privacidade da Coreia do Sul, uma vez que as empresas não pedem o consentimento “legítimo” do usuário antes de coletar informações por meio de sites e aplicativos de terceiros.

