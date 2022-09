Tecnologia WhatsApp agora permite recuperar mensagens apagadas em um chat

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

A versão 22.19.75 do aplicativo possibilita que o usuário desfaça a exclusão antes que seja tarde demais. Foto: Reprodução A versão 22.19.75 do aplicativo possibilita que o usuário desfaça a exclusão antes que seja tarde demais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O WhatsApp para iOS ganhou uma atualização para ajudar a corrigir um erro bastante comum: quando você deleta uma mensagem apenas para você em vez de fazê-lo para todos. A versão 22.19.75 do aplicativo possibilita que o usuário desfaça a exclusão antes que seja tarde demais.

A chegada de botão “Undo” (“Desfazer”, em tradução livre) permite voltar atrás no ato de apagar uma mensagem enganadamente, dando ao usuário a chance de cancelar a ação. Não se trata de deletar o conteúdo, porque isso já era possível antes, e sim cancelar a exclusão.

Isso só é possível dentro de poucos segundos, mas ajuda quem queria apagar algo de todos no chat, mas tocou em “apagar para mim” por engano. Ao notar que o conteúdo foi deletado apenas no seu celular, o usuário poderá retroceder no ato e apagar corretamente o texto, a foto ou o áudio para os demais.

Recuperar mensagem

A caixa de alerta aparece muito rapidamente e apenas no momento em que você deleta o conteúdo para si mesmo. Se você deixar que ela feche (devido ao fim do tempo) ou se mudar de aplicativo, infelizmente não terá como recuperar a mensagem apagada – todos os participantes continuarão a lê-la, exceto você.

A capacidade de recuperar mensagens excluídas por engano está sendo distribuída para quem atualizar o aplicativo na App Store. Este recurso foi visualizado há alguns meses de modo experimental no Android, mas agora vem para a versão mais recente do aplicativo no iOS.

Como a liberação é gradual, você pode não ser contemplado com a ferramenta assim que atualizar. Nesse caso, vale conferir se está na última versão do WhatsApp para iOS e aguardar mais algumas horas.

Status

O WhatsApp Beta para Android começou a liberar o recurso de esconder seu status online para testadores. A novidade vai permitir que você fique conectado e converse com contatos específicos sem despertar a atenção de outras pessoas.

A diferença entre o “Visto por último” e o “Online” é a exibição momentânea. No primeiro, você escolhe se quer mostrar ou não quando abriu o aplicativo pela última vez, com a marcação do dia e horário em que isso ocorreu. Já o segundo se aplica à conversa: quando você abre um chat, a mensagem abaixo do seu nome troca para Online, o que indica que você está com o programa rodando naquele momento.

