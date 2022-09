Tecnologia iOS 16: 7 funções que você precisa testar quando atualizar o seu iPhone

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Tela de bloqueio do iOS 16 recebeu várias opções de personalização. (Foto: Apple/Divulgação)

O iOS 16 já foi liberado para download e está disponível para modelos a partir do iPhone 8. O update traz grandes mudanças para o sistema operacional da Apple, especialmente no que diz respeito à customização dos celulares. Agora é possível, por exemplo, escolher entre diversos tipos de estilo para adicionar às telas de Início e de Bloqueio; fazer stickers ao tocar em elementos de imagens e até compartilhar álbuns de fotos e vídeos com amigos e familiares.

Opções de personalização

A atualização do sistema operacional da Apple trouxe algumas mudanças na tela de bloqueio do celular. Com o iOS 16, os usuários têm mais opções de customização. Agora, é possível editar as fontes do relógio, as cores da lockscreen e até adicionar mais widgets à tela de bloqueio. Além disso, é possível escolher telas com animações e melhorar a legibilidade dos textos do smartphone ao adicionar desfoque na imagem de fundo. Para ter acesso à personalização, basta pressionar a tela de bloqueio e tocar em “Customizar”, botão que aparece na parte de baixo da tela.

Spotlight

O Spotlight recebeu alguns ajustes no iOS 16 para aprimorar as buscas em apps, mensagens e arquivos no iPhone. A nova versão permite usar a ferramenta para realizar ações no sistema como alterar o foco ou iniciar um cronômetro. Outras opções interessantes também foram incluídas, como a possibilidade de fazer a Siri trazer resultados de buscas mais precisos a partir de apps.

Biblioteca compartilhada

O iOS 16 também traz a biblioteca compartilhada. O recurso permite criar álbuns no iCloud em que até seis pessoas podem acessar, excluir, editar ou adicionar fotos de forma simultânea. A função facilita o compartilhamento de fotos entre amigos e familiares, o que pode ser útil para trocar fotos feitas em viagens e eventos, por exemplo.

Teclado háptico

O teclado do iPhone também ganhou melhorias com a atualização do iOS. O novo recurso Haptic Touch emite uma vibração muito rápida ao pressionar as teclas, o que dá a sensação de “clique”. Para usá-la, os usuários devem ativar o “Haptic Touch” nas configurações do iPhone.

Fazer stickers

O recurso Live Objects é uma expansão da função Live Text. A ferramenta detecta e recorta elementos presentes nas fotos, como objetos, pessoas ou animais, e permite transformá-los em figurinhas de forma bem simples.

Funções da Galeria

A galeria de fotos e vídeos do iPhone também recebe novidades com a atualização do iOS 16. Uma delas é a possibilidade de fazer uma edição e aplicá-la em várias mídias – como um “preset”. A funcionalidade pode ser útil, por exemplo, para deixar as fotografias tiradas em um mesmo cenário com as mesmas configurações, sem ser preciso editar uma a uma e correr o risco de obter resultados diferentes.

Safety Check

Uma das maiores novidades de segurança, o Safety Check permite verificar quais contatos têm acesso a determinadas informações suas, como a localização.

