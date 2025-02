Rio Grande do Sul Projeto Somar promove ação coletiva de limpeza das praias no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A próxima atividade está programada para este sábado (15) em Atlântida Sul. Foto: Divulgação A próxima atividade está programada para este sábado (15) em Atlântida Sul. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Moradores da região e turistas que escolheram o Litoral Norte do Rio Grande do Sul para passar o veraneio podem participar de uma ação coletiva para garantir a preservação das praias.

Se trata do Projeto Somar, iniciativa promovida pelo Sesc Tramandaí em parceria com a Fecomércio-RS, Senac, Sindilojas e as prefeituras de Balneário Pinhal, Osório, Tramandaí, Capão da Canoas e Imbé.

O projeto está promovendo mutirões de limpeza no litoral gaúcho com o objetivo de conscientizar e mobilizar a população sobre a importância da preservação das praias e dunas, ecossistemas fundamentais para a biodiversidade local.

As ações iniciaram no último final de semana, com a limpeza de Balneário Pinhal, no dia 8, onde foram coletados cerca de 113 kg de materiais descartáveis, como garrafas e sacolas de plástico. A próxima atividade está programada para este sábado (15) em Atlântida Sul.

O ponto de encontro será no em frente à Pousada Gaivota, a partir das 9h. O projeto também realizará limpezas em Tramandaí, Capão da Canoa e Imbé, com datas a definir.

“A iniciativa é um grande compromisso com a preservação ambiental e a conscientização da comunidade. É um trabalho coletivo que nos permite garantir um futuro mais sustentável para todos”, afirma Josiane Borré, agente de Programas Sociais do Sesc Tramandaí.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/projeto-somar-promove-acao-coletiva-de-limpeza-das-praias-no-litoral-norte-gaucho/

Projeto Somar promove ação coletiva de limpeza das praias no Litoral Norte gaúcho

2025-02-12