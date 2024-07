Acontece Projeto torna farmácias espaços de escuta a impactados pelas cheias

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Ação gratuita da Panvel pode ser conferida em lojas de Porto Alegre e Canoas. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A manutenção da saúde mental em meio à calamidade das cheias tem sido um grande desafio para a população do Rio Grande do Sul. Após as enchentes que atingiram milhões de gaúchos em maio, mais do que nunca, a união de esforços será um pilar fundamental na retomada do estado. Ciente deste desafio, a Panvel Farmácias reafirma seu compromisso com o cuidado com as pessoas ao lançar o projeto Escuta que Faz Bem. A iniciativa oferece, de forma gratuita, um serviço de escuta ativa a vítimas das enchentes, voluntários e população em geral.

O projeto tem como propósito acolher os sentimentos de perda e fortalecer os recursos emocionais, sociais e a resiliência para a construção de novos caminhos de vida. Para isso, conta com a participação de profissionais devidamente capacitados, que realizam a escuta de forma individualizada em tendas especiais montadas em quatro lojas da rede na capital e uma em Canoas. Os encontros possuem 40 minutos de duração, com garantia de sigilo, e devem ser agendados pelo link: www.panvel.com/panvel/escuta-que-faz-bem.

A iniciativa da Panvel foi elaborada em parceria com o Domus (Centro de Terapia Individual, de Casal e Família), o Coletivo Poa Inquieta e o movimento Pacto Alegre. As filiais escolhidas para a realização do Escuta que Faz Bem foram mapeadas pela proximidade a abrigos de auxílio à população e a regiões fortemente afetadas. Quando necessário, a equipe envolvida com o projeto pode acionar o serviço público para direcionar os casos ao atendimento especializado.

Confira os locais de atendimento:

Porto Alegre

Av. Getúlio Vargas, 480 – bairro Menino Deus;

Rua Zeca Neto, 38 – bairro Cristo Redentor;

Av. Cristóvão Colombo, 2110 – bairro Floresta;

Av. São Pedro, 878 – bairro São Geraldo.

Canoas

Av. Doutor Sezefredo Azambuja Vieira, 2349 – bairro Marechal Rondon.

2024-07-01