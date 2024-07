Acontece Unicred Região dos Vales inaugura nova agência em Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Maior e mais moderna unidade da cooperativa foi aberta em ponto central da cidade. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Unicred Região dos Vales inaugurou sua mais nova agência em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O amplo espaço de 600m² marca um novo capítulo para o atendimento físico da cooperativa na área, situado em um ponto estratégico na Av. Dr. Maurício Cardoso, uma das localidades mais valorizadas da cidade, em frente ao Hospital Regina.

A nova unidade, nomeada Agência Maurício Cardoso em referência à reconhecida avenida de Novo Hamburgo, faz parte de um plano estratégico de expansão e modernização da instituição financeira cooperativa. O objetivo é oferecer aos cooperados a melhor experiência, investindo em tecnologia, treinamento de equipe e na criação de um ambiente acolhedor para garantir atendimento personalizado e especializado. Comprometida com a sustentabilidade, tanto financeira de seus cooperados quanto ambiental, a nova agência terá painéis solares para a geração de energia renovável.

Com o propósito de aprimorar ainda mais o atendimento de excelência pelo qual a cooperativa é reconhecida, o novo ambiente também se destaca ao oferecer um lounge exclusivo de alto padrão com área de café e convivência, cuidadosamente planejado para proporcionar uma experiência sofisticada e única. Este novo conceito foi idealizado para agregar máximo conforto e segurança, permitindo que o cooperado se sinta à vontade enquanto conduz suas operações financeiras.

Com a inauguração desta unidade, as agências Novo Hamburgo Centro e Regina serão unificadas, concentrando suas operações na nova instalação. A integração dos atendimentos neste espaço permitirá otimizar os serviços, proporcionando mais eficiência, redução de custos, agilidade e conveniência aos cooperados, além de oferecer um ponto ainda mais estratégico e centralizado.

“Esta será a agência mais moderna da nossa cooperativa, na maior cidade da região, em uma de suas principais avenidas. Isso representa um marco importante para nós, simbolizando o compromisso com a excelência no atendimento e a valorização dos nossos cooperados. A nova unidade foi projetada para oferecer uma experiência completa e personalizada, com um ambiente moderno e acolhedor”, afirma o presidente do Conselho de Administração da Unicred Região dos Vales, Dr. Paulo Luiz Rech.

“Neste capítulo da nossa história, esta inauguração solidifica a atuação da Unicred no Vale do Sinos, nos deixando cada vez mais próximos e unidos com a nossa comunidade em todos os momentos – o que representa perfeitamente a essência do cooperativismo”, finaliza.

