Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Após transferência de data, evento será realizado na próxima quinta e sexta-feira. Foto: Divulgação Spaan/Valessa Prado Foto: Divulgação Spaan/Valessa Prado

Após o adiamento devido ao estado de calamidade por conta das enchentes, a segunda edição de 2024 do Feirão da Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados (Spaan) vai acontecer na próxima quinta e sexta-feira (4 e 5). Nesta edição, não haverá evento no sábado. Com a chegada do frio intenso, esta é uma excelente oportunidade para a comunidade adquirir peças de vestuário com valores acessíveis. Também serão expostos itens de bazar, acessórios, móveis e utensílios em geral, tudo a partir de R$ 2. Para organizar a entrada na instituição, haverá distribuição de fichas a partir das 7h, com visitação das 9h às 16h.

O evento é uma das principais fontes de recursos para a instituição, pois arrecada verbas importantes para a manutenção dos seus serviços e estrutura, além de ser uma ótima oportunidade de fortalecer a economia circular e apoiar iniciativas solidárias.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (51) 3247-7400, que também é WhatsApp.

A entrada dos visitantes ocorrerá pela portaria, localizada na Rua Frederico Etzberger, 635, bairro Nonoai, Porto Alegre.

2024-07-01