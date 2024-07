Porto Alegre Morre aos 77 anos o ex-vereador de Porto Alegre Luiz Braz

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Braz era jornalista, radialista e advogado. Foto: Divulgação/Câmara

Morreu nesta segunda-feira (1º) o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Luiz Braz, aos 77 anos, em decorrência de um câncer. Nascido em 1º de dezembro de 1946, presidiu a Casa por duas vezes, em 1994 e 1998. O velório acontece nesta noite no Plenário da Câmara.

História

Antônio Luiz Braz nasceu em Ribeirão Preto, no dia 1º de dezembro de 1946. Era jornalista, radialista e advogado; pós-graduado em Direito Tributário. Radicou-se em Porto Alegre a partir de 1975. Como radialista, criou os programas Comando Geral, na rádio Caiçara, e Comando Maior, na rádio Farroupilha.

Atuou como vereador por sete legislaturas: 1983-1988, 1989-1992, 1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008, 2009-2012. Nas duas primeiras legislaturas, elegeu-se pela legenda do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, atual MDB; a partir de 10 de janeiro de 1989, passou a integrar o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); a partir de 26 de janeiro de 2001, filiou-se ao Partido da Frente Liberal (PFL); e, a partir de 2003, filiou-se ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Como parlamentar, foi autor de projetos que originaram diversas leis, como a que determinou o plantio de árvores frutíferas em logradouros públicos, a que diminuiu a alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza para representantes comerciais, a que criou a chamada Área Azul, e a de criação do Conselho de Cidadãos de Porto Alegre, entre centenas de outras proposições que tramitaram pela Câmara num período de 30 anos.

Durante sua gestão como presidente, comandou a realização de obras importantes para o Legislativo: o cercamento da Casa, o desenvolvimento das obras de modernização do Plenário Otávio Rocha, a colocação do primeiro painel eletrônico de votação, as obras de acabamento externo, conforme o projeto original, e a colocação do primeiro sistema de ar condicionado na ala em que está situado o plenário principal.

Em 2019 recebeu o título de Cidadão de Porto Alegre.

