Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

As visitas às prefeituras têm como objetivo analisar as áreas efetivamente atingidas. Foto: Maurício Tonetto/Secom As visitas às prefeituras têm como objetivo analisar as áreas efetivamente atingidas. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

Mais 28 municípios gaúchos recebem desde as primeiras horas desta segunda-feira (1º) a força-tarefa da Defesa Civil nacional para liberar o pagamento dos R$ 5,1 mil do Auxílio Reconstrução a famílias atingidas pelas enchentes de maio e que atualmente estão com os cadastros em análise.

Os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da Secretaria Extraordinária de Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, organizaram uma reunião remota com representantes das 28 prefeituras. Até o momento, foram cadastradas 597.746 famílias. As prefeituras gaúchas têm prazo até o próximo dia 12 para incluir novas famílias no cadastro. O número de famílias já habilitadas para pagamento é de 268.878. Uma vez habilitadas, as famílias devem confirmar seus dados e 256 mil já fizeram isso.

Há, porém, 253.486 casos em análise, seja por algum problema no CPF, no endereço informados ou porque demandam uma verificação em campo, que é o que a Defesa Civil está fazendo.

É sobre este grupo que se encarrega a Força-Tarefa. Ela esteve nos 30 municípios com o maior número de casos e agora visitará mais 28.

O Auxílio Reconstrução checa três variáveis.

1) Dados dos cadastros, como número de CPF e endereço.

2) Se há indícios de que foi feito mais de um pedido por família.

3) Se a área onde a família mora foi efetivamente atingida pelo desastre.

As visitas às prefeituras têm como objetivo analisar as áreas efetivamente atingidas, a principal causa para a malha fina. Também foi solicitado aos municípios o envio de seus cadastros de IPTU, água, saúde e educação para confirmar os endereços das famílias.

Dos muitos casos em análise, há aqueles em que o CPF informado não está em situação regular na Receita Federal. Ou em que o CPF informado pertence a uma pessoa com menos de 16 anos. Há também pedidos de mais de um Auxílio para um mesmo endereço, ou pedidos de dois Auxílios para pessoas que fazem parte de uma mesma família segundo dados do CadÚnico ou do Imposto de Renda.

Para auxiliar a identificar se as famílias foram atingidas pelo desastre, foi traçado um polígono de referência das áreas inundadas. A partir de imagens de satélites e modelos digitais, técnicos de várias instituições científicas do Governo Federal e do Estado traçaram um polígono com precisão de 50 cm. A Força Tarefa da Defesa Civil está em campo agora para identificar situações que os satélites não foram capazes de capturar e também esclarecer inconsistências de endereço.

“Posso dar o exemplo da minha cidade, Santa Maria”, disse o ministro Paulo Pimenta, na reunião. “Lá não tem rio, tem arroios. Então ele enche, depois de três, quatro horas já secou. As pessoas foram afetadas, mas a mancha feita pelo satélite é menor do que aquela que realmente aconteceu. Por isso, lá temos somente 30 famílias atendidas, de 3.679 cadastradas.”

Santa Maria foi um dos 30 municípios visitados pela Força-Tarefa na semana passada. A expectativa é que, com a vistoria in loco, a liberação de benefícios ganhe velocidade nos próximos dias. “É preciso dizer que nós vamos continuar, a gente só vai parar quando acabar”, frisou o ministro Waldez Góes, referindo-se à análise das famílias cadastradas dentro do prazo.

Veja a lista das 28 cidades incluídas na segunda volta da Força-Tarefa da Defesa Civil Nacional

1) Alegrete

2) Arroio do Meio

3) Arroio do Tigre

4) Bento Gonçalves

5) Cachoeira do Sul

6) Candelária

7) Canela

8) Caxias do Sul

9) Cerro Branco

10) Colinas

11) Cruzeiro do Sul

12) Encantado

13) Estrela

14) Feliz

15) Gramado

16) Ibarama

17) Jaguari

18) Lajeado

19) Manoel Viana

20) Pantano Grande

21) Paraíso do Sul

22) Restinga Seca

23) Roca Sales

24) São Borja

25) São Sebastião do Caí

26) Silveira Martins

27) Uruguaiana

28) Vale Real

