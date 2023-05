Rio Grande do Sul Projeto torna obrigatória a aferição de pressão arterial em crianças no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

O objetivo da proposta é aferir a pressão arterial infantil para o diagnóstico precoce e tratamento de doenças, como hipertensão arterial, doenças cardíacas, renais e em retina Foto: Divulgação O objetivo da proposta é aferir a pressão arterial infantil para o diagnóstico precoce e tratamento de doenças, como hipertensão arterial, doenças cardíacas, renais e em retina. Foto: Divulgação

Foi protocolado nesta terça-feira (02) na Assembleia Legislativa do Estado o PL (projeto de lei) que institui a obrigatoriedade do teste do bracinho nas consultas pediátricas, em crianças a partir de três anos de idade, atendidas pela rede pública estadual de saúde no Rio Grande do Sul.

O objetivo da proposta, que é de autoria do deputado Gustavo Victorino (Republicanos), é aferir a pressão arterial infantil para o diagnóstico precoce e tratamento de doenças, como hipertensão arterial, doenças cardíacas, renais e em retina.

Dados da OMS (Organização Mundial de Saúde) apontam que cerca de 23% da população apresenta hipertensão arterial sistêmica, e a prevalência da doença na faixa dos três anos de idade pode chegar a 13%.

De acordo com o projeto, a criança que apresentar alterações da pressão arterial, deverá ser encaminhada a um atendimento especializado para a realização de exames complementares.

Conforme o deputado Gustavo Victorino, “o teste do bracinho é de extrema importância, ao evitar que as consequências da pressão alta, silenciosamente, destruam a saúde das nossas crianças”.

