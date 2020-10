Grêmio Promessa de Renato: o caminho para o Grêmio ‘decolar’ no Campeonato Brasileiro

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após a vitória no Grenal 428, o técnico gremista Renato Portaluppi se mostrou convicto de que o Grêmio irá subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Mesmo com apenas duas vitórias na competição, o treinador reiterou confiança que possui no time e declarou que a equipe irá “decolar”. Mais que isso. O técnico ainda determinou uma data para que isso aconteça: 2 de novembro, a última rodada do primeiro turno. Atualmente, o Grêmio é o 15º colocado na tabela, com 14 pontos, 13 atrás do líder, o Atlético-MG, que possui 27. Já a diferença do São Paulo, primeiro dentro da zona de classificação para a Libertadores, é de seis pontos.

A data marcada por Renato é a que confere com a 19ª rodada do Brasileirão, onde o tricolor enfrentará o Red Bull Bragantino, em Porto Alegre. Segundo o técnico, neste confronto, sua equipe já estará no topo da tabela. Um dois principais pontos que traz essa confiança para o comandante, é o fato de o Grêmio ter uma partida a menos. O jogo atrasado é contra o Goiás, pela sexta rodada, mas a partida ainda não tem data marcada. No entanto, outras equipe a frente do tricolor, como São Paulo, Palmeiras e o próprio Galo, também possuem 12 jogos ao invés de 13, e podem conquistar os três pontos, abrindo ainda mais vantagem do clube gaúcho.

“Não esqueçam que o Grêmio tem um jogo a menos, e os primeiros colocados não estão nessa distância toda não, hein? Aí vocês vão ver o aviãozinho do Grêmio decolando. No final do primeiro turno ainda a gente vai conversar e aí a gente vai ver onde está o Grêmio. Aí vocês vão ver quem é o grupo do Grêmio”, disse Renato.

São 14 pontos em 12 jogos disputados. O número de empates é expressivo: oito no total. Duas vitórias e duas derrotas completam a somatória. Até a data marcada por Renato, o Grêmio entrará em campo contra o Coritiba, Santos, Botafogo, São Paulo e Athlético Paranaense. Os duelos com Coritiba e Botafogo serão na Arena do Grêmio. Já os demais, fora. Além disso, há ainda a última rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o América de Cali, na Arena, no dia 22, e a primeira partida pela Copa do Brasil, contra o Juventude, também em casa, no dia 28.

O ponto positivo é que o tricolor já está classificado para a próxima fase da Libertadores com uma rodada de antecedência. Ainda assim, a competição continental está paralisada por duas semanas devido às datas FIFA, marcadas para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, o que contribui dando uma folga para a equipe tricolor disputar apenas uma competição. Desta forma, o foco para a última partida da fase de grupos e para as oitavas de final da competição continental ficam para depois e o tricolor poderá se concentrar em somar pontos e subir de posição no Brasileiro.

Para chegar à meta estabelecida por Renato, o tricolor só depende dele mesmo. Se vencer os confrontos, somará pontos suficientes para dar um gás na tabela e figurar entre os primeiros. Após receber folga no domingo, o grupo se reapresenta nesta segunda-feira (5), para dar início aos treinamentos visando o confronto contra o Coritiba, na quarta-feira (7), às 19h15, na Arena.

