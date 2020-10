Inter Situação da tabela e próximos desafios: como o Inter pode recuperar a liderança do Brasileirão

5 de outubro de 2020

5 de outubro de 2020

Após tropeçar em mais um clássico Grenal, o Inter, vice-líder do Brasileiro, abriu margem para que o Atlético-MG garantisse a liderança e aumentasse a diferença entre os dois. E não foi diferente, o Galo venceu o Vasco por 4 a 1 e garantiu mais três pontos, chegando aos 27, 5 a mais que o Inter. Além disso, a equipe de Minas Gerais possui um jogo a menos, podendo abrir ainda mais vantagem.

Além do líder, o técnico Eduardo Coudet ainda precisa se preocupar com outras equipes que já estão encostando. O Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo é o terceiro colocado com os mesmos 22 pontos, ficando atrás apenas pelo número de vitórias. Em quarto, com 21, vem o Flamengo, que está começando a embalar vitórias no campeonato. Para garantir o topo da tabela, o colorado precisará vencer os próximos confrontos e torcer por um tropeço dos adversários diretos.

Nesta semana, pela 13ª rodada do campeonato, o Inter enfrenta o Red Bull Bragantino, que atualmente está na zona de rebaixamento, com 12 pontos apenas. Para a partida desta quinta-feira (8), às 21h (de Brasília), os únicos desfalques são Moisés, que segue isolado, se recuperando da Covid-19, e Musto, que cumprirá suspensão por ter sido expulso no sábado (3), no jogo contra o Grêmio, e Johnny, que está com uma lesão na coxa direita e fica fora por duas semanas.

Já no final de semana, a equipe de Coudet encara um adversário que não traz boas recordações: o Athlético-PR. O Furacão superou o colorado na final da Copa do Brasil de 2019 e ficou com o título nacional. Nesta temporada, a equipe paranaense não vive um momento confortável. Com seis derrotas, quatro vitórias e dois empates, finalizou a 13ª rodada na 12ª colocação na tabela do Brasileirão.

Os dois confrontos podem ser uma chance para a equipe de Chacho recuperar a liderança, já que a Copa Libertadores está paralisada por duas semanas devido às datas FIFA, marcadas para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Desta forma, o foco para a classificação rumo às oitavas de final da competição continental fica para depois, e o colorado se concentra em recuperar os pontos perdidos nas últimas rodadas do Brasileiro.

Até o momento, foram seis vitórias, quatro empates e três derrotas. Um total de 56,4% de aproveitamento. A cobrança por parte da torcida ao técnico e aos jogadores, vem porque o colorado tem deixado escapar pontos contra equipes não tão bem colocadas na tabela. Perdendo para times como o Goiás e o Fortaleza.

Após um domingo de folga, a equipe do Inter se reapresentou na manhã desta segunda-feira (5). O confronto contra o Red Bull Bragantino, ocorre nesta quinta (8), às 21h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

