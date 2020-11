Porto Alegre Proprietários de casas noturnas apresentam proposta de evento-teste

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A proposta inclui a testagem de antígeno no dia do evento e ocupação máxima de 30% do espaço. Foto: Juliane Soska/SMDE PMPA A proposta inclui a testagem de antígeno no dia do evento e ocupação máxima de 30% do espaço. (Foto: Juliane Soska/SMDE PMPA) Foto: Juliane Soska/SMDE PMPA

A prefeitura recebeu sugestão para a realização de evento-teste para as casas noturnas da Capital. Apresentada nesta terça-feira (10), por proprietários de estabelecimentos, a proposta inclui a testagem de antígeno no dia do evento e ocupação máxima de 30% do espaço, conforme o PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio), entre outras medidas.

O assunto foi tratado em videoconferência com os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e da Saúde. Agora, será encaminhado e debatido no Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus.

Coronavírus na Capital

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) registrou o total de 48.268 casos confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta terça-feira (10). Entre estes, 42.459 pessoas se recuperaram da doença e 1.352 morreram. Também foram registrados 132.696 casos negativos e outros 7.496 estão em análise.

Os serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estavam até às 20h com 226 casos confirmados de Covid-19 em adultos e um caso em pediatria. Há também 25 casos suspeitos de adultos e três em pediatria.

Comércio ilegal

Uma reunião entre a Prefeitura de Porto Alegre e entidades representativas do comércio, nesta terça-feira (10) foram alinhadas ações contra as atividades ambulantes irregulares na Capital. O encontro entre SMDE (Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico), Sindilojas, Fecomércio e Sindióptica serviu para planejar as operações para este final de ano.

O objetivo é evitar a ocupação de espaços públicos com a venda de produtos irregulares e sem procedência, que colocam em risco a saúde dos consumidores e impactam as atividades do comércio legalizado. As ações serão conduzidas pela Diretoria de Fiscalização da SMDE, com apoio da Guarda Municipal e Brigada Militar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre