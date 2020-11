Porto Alegre Reunião define ações contra comércio ilegal em Porto Alegre

10 de novembro de 2020

Objetivo é evitar a ocupação de espaços públicos com a venda de produtos irregulares.

Em reunião feita pela prefeitura com as entidades representativas do comércio, nesta terça-feira (10) foram alinhadas ações contra as atividades ambulantes irregulares na Capital. O encontro entre SMDE (Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico), Sindilojas, Fecomércio e Sindióptica serviu para planejar as operações para este final de ano.

O objetivo é evitar a ocupação de espaços públicos com a venda de produtos irregulares e sem procedência, que colocam em risco a saúde dos consumidores e impactam as atividades do comércio legalizado. As ações serão conduzidas pela Diretoria de Fiscalização da SMDE, com apoio da Guarda Municipal e Brigada Militar.

