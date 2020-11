Magazine Xicão Tofani apresenta melhora e deixa a UTI

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Xicão Tofani é o nome artístico de Alberto Francesco Tofani. Foto: Reprodução/Instagram Xicão Tofani é o nome artístico de Alberto Francesco Tofani. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O comunicador Xicão Tofani, integrante do programa Atualidades Pampa, da TV Pampa, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre nesta terça-feira (10), e agora segue hospitalizado apresentando um quadro clínico regular.⠀

⠀

Xicão está internado há um mês, desde 10 de outubro, tendo tido complicações no enfrentamento da Covid-19 que o mantiveram na UTI por algumas semanas. Há 10 dias, o apresentador começou a apresentar melhoras significativas, melhorando seu quadro clínico a cada dia.

⠀

Na segunda-feira, a direção da Rede Pampa, o elenco do Atualidades Pampa, colegas e ex-colegas de trabalho de comunicador, enviaram um vídeo à Xicão desejando melhoras e retorno breve, o que deixou o comunicador bastante emocionado. Além de acompanhamento médico, Tofani está tendo cuidados constantes de familiares, que mantêm contato diário com a Rede Pampa para passar informações sobre o estado de saúde dele.⠀

⠀

Através das redes sociais da Rede Pampa, o público segue enviando mensagens de apoio e carinho ao comunicador.

Sobre Xicão Tofani

⠀

Xicão Tofani é o nome artístico de Alberto Francesco Tofani. O comunicador de 68 anos se notabilizou através dos programas de televisão, nos quais mostrou, ao longo de três décadas, os bastidores das grandes festas e casas noturnas de Porto Alegre. Eternizou suas histórias no livro “Vivendo a noite com Xicão Tofani”, lançado em 2019.⠀

Voltar Todas de Magazine