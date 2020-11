Porto Alegre Linhas de ônibus têm nova ampliação de viagens nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Horários atualizados e itinerários estão disponíveis, em tempo real, na função GPS do aplicativo TRI POA e no site da EPTC. Foto: Alex Rocha/PMPA Horários atualizados e itinerários estão disponíveis, em tempo real, na função GPS do aplicativo TRI POA e no site da EPTC. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre informa que o transporte coletivo na Capital terá nova ampliação de viagens a partir desta quarta-feira (11). As linhas VB09, 263, 263.1, 268, 286 e 631 terão aumento em sua oferta de dias úteis, enquanto as linhas 731, A31 e 624 terão alteração em suas tabelas horárias. Os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo estão disponíveis, em tempo real, na função GPS do aplicativo TRI POA e também no site da EPTC.

Confira as mudanças:

•Linha VB09 Aeroporto/Indústrias/Iguatemi – Ampliação de nove viagens por dia, de dez para 19 viagens. O atendimento no entrepico (das 9h às 16h) será restabelecido.

Linha 263 Orfanatrófio e 263.1 Orfanotrófio/Jardim Medianeira – Ampliação de 64 viagens por dia, de 82 viagens para 146 viagens, sendo 73 viagens por sentido. Antecipação do horário de início de operação da linha, das 6h10 para as 5h50. Redução do intervalo médio entre as viagens no pico da manhã e tarde (das 6h às 9h e das 16h às 19h30), de 17 para 12 minutos. Redução de 30% no tempo de espera nos horários de pico. Redução do intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h), de 30 para 12 minutos. Redução do tempo de espera nos horários de entrepico de 60%. Último horário da linha passará a ser às 22h08.

•Linha 631 Parque dos Maias – Ampliação de 19 viagens por dia, de 105 para 124 viagens, sendo 63 no sentido bairro-Centro e 61 no sentido Centro-bairro. Redução do intervalo médio entre viagens no pico da manhã (das 6h às 9h), de 15 para 12 minutos. Redução do intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h), de 12 para dez minutos. Redução do intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 20 para 17 minutos. Redução média do tempo de espera de 17%.

•Linha 731 Parque dos Maias/Sertório – Ajuste na tabela horária, com mantimento das 66 viagens por dia, sendo 33 por sentido. Alteração na tabela horária para sincronizar o atendimento com as linhas A31 e 631. Intervalo entre partidas de 20 minutos no pico da manhã e tarde (das 6h às 9h e das 16 às 19h), e intervalo entre partidas de 30 minutos no entrepico (das 9h às 16h).

•Linha A31 Alimentadora Parque dos Maias – Alteração na tabela horária para sincronizar o atendimento com as linhas 631 e 731. Viagem das 6h23 segue sem alteração no horário de saída, e viagem das 6h48 passa a ser às 6h45, assim como a viagem das 7h14 passa a ser às 7h10.

•Linha 624 São Borja – Alteração na tabela horária para adequar os tempos de viagens. Mudança de horários no sentido bairro-Centro: das 05h30 passa a ser 05h20; 05h55 passa a ser 05h45; 06h15 passa a ser 06h05; 06h35 passa a ser 06h30; Alteração no sentido Centro-bairro: das 06h15 passa a ser 06h10; 07h05 passa a ser 07h00; 07h30 passa a ser 07h25.

•Linha 268 Belém Novo Via Cavalhada – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 44 para 46 viagens, sendo 23 viagens por sentido. São elas: 18h50 bairro -Centro e 20h Centro-bairro.

•Linha 286 Belém Velho Cristal UFRGS – Ampliação de duas viagens por dia, de 41 para 43 viagens, sendo 21 bairro-Terminal e 22 Terminal-bairro. Ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h45.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre