Porto Alegre Prorrogada a liberação de táxis no corredor de ônibus da avenida Sertório, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Em caráter experimental, medida tem restrições de horário e velocidade. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) ampliou até 31 de dezembro o prazo para que os táxis de Porto Alegre possam circular com passageiros ao longo do corredor de ônibus da avenida Sertório (Zona Norte). Conforme documento publicado na edição dessa sexta-feira (4) do Diário Oficial do Município, a liberação se mantém das 6h às 9h (sentido Bairro-Centro) e das 17h às 20h no fluxo inverso.

Em caráter experimental desde o dia 5 de agosto, a medida tem por finalidade agilizar os deslocamentos na região. Outra condição é a de que os veículos respeitem a velocidade máxima permitida nesse tipo de estrutura viária na capital, que é de 60 km/h e de 30 km/h em trechos próximos a escolas e paradas de embarque e desembarque, por exemplo.

Linhas ampliadas

A partir de segunda-feira (7), serão acrescentadas 175 viagens em 19 linhas de ônibus da capital gaúcha. Válida para diás úteis, a alteração na tabela engloba itinerários operados pelos consórcios MOB (Norte/Nordeste), Viva Sul (Sul), ViaLeste-Mais (Leste/Sudeste) e Companhia Carris (transversais).

Após identificar uma demanda crescente de passageiros no trecho que abrange o Viaduto Utzig e a 3ª Perimetral, a Carris propôs a criação uma nova variação da linha “T11”, denominada “T11.2-3ª Perimetral–Até o Viaduto Utzig” e aprovada por equipe técnica de planejamento da operação de transportes da EPTC.

O novo itinerário foi planejado para atender a essa necessidade específica, entre a estação integrada do viaduto da rua Dom Pedro II com avenida Benjamim Constant e o terminal da Praça Maurílio Alves Daiello, com sete viagens por sentido a partir do meio da tarde. Com a iniciativa, a linha “T11”, que parte do terminal Aeroporto, terá uma distribuição mais adequada de passageiros ao longo do itinerário.

A lista completa de mudanças pode ser consultada em prefeitura.poa.br. Já a localização dos ônibus é informada em tempo real, com GPS em 100% da frota, por meio dos aplicativos “156+POA”, TRI, Cittamobi e Moovit, que podem ser baixados gratuitamente nas plataformas digitais. Uma alternativa é verificar as tabelas nos serviços de consulta disponíveis no site linhas.eptc.com.br.

Na semana de 23 a 27 de setembro, o sistema transportou em média 554 mil passageiros por dia, o que representa 91% do volume de usuários transportados antes da enchente.

(Marcello Campos)

