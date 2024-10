Porto Alegre Votação deste domingo em Porto Alegre tem ônibus com passe-livre para toda a população

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Não é necessário apresentar título ou comprovante eleitoral. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Conforme determinação da Justiça Eleitoral cumprida por meio de decreto da prefeitura, os ônibus do transporte público de Porto Alegre têm passe-livre neste domingo (6), quando os cidadãos com idade a partir de 16 anos vão às urnas para escolher quem ocupará a prefeitura e a Câmara de Vereadores no período de 2025 a 2028. A gratuidade será repetida em eventual segundo turno para o comando do Executivo municipal, dia 27.

A isenção vale para todos os passageiros, não sendo necessária a apresentação de título eleitoral ou qualquer outro comprovante. Para atender à demanda, a oferta normal de viagens de domingo será ampliada em 40%.

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) reforçarão o trabalho de fiscalização e orientação de usuários do serviço antes, durante e após o pleito. Em caso de dúvida, a sugestão é entrar em contato pelos telefones 118 e 156, ou acessar o site prefeitura.poa.br.

Apelo ao comparecimento

Por meio da campanha “Venha reconstruir o Estado com a força do seu voto”, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) tem reforçado o apelo aos cidadãos: compareçam às urnas.

O presidente do órgão, Voltaire de Lima Moraes, ressalta que os impactos das enchentes de maio mobilizaram um trabalho conjunto de juízes e servidores. Ele enaltece, ainda, o sucesso da campanha de incentivo à participação voluntária de mesários nos locais de votação.

Não há risco de falta de urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) emprestou 6,5 mil equipamentos ao Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

