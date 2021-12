Cláudio Humberto Pros e Podemos têm sedes em mansões de Brasília

Por Cláudio Humberto | 12 de dezembro de 2021

“O 5G chegará a todos os municípios brasileiros até 2029” — ministro Fábio Faria (Comunicações), garantindo que o sinal vai melhorar em todo o País. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Pros e Podemos estão entre os partidos que resolveram gastar o dinheiro público do Fundo Partidário para instalar suas sedes nacionais em mansões fabulosas. No caso do Pros, cujo proprietário usou recursos extraídos do bolso do pagador de impostos até para comprar helicóptero, a sede é própria e se localiza em terreno conhecido como “ponta de picolé”, maior que os demais, e com acesso ao lago Paranoá.

Boa localização

A mansão do Pros fica na QL 26, conjunto 1, casa 19, a poucos metros da bela ponte JK, que liga o Plano Piloto ao Lago Sul, em Brasília.

Classificados falam

Procurado pela coluna, o Pros se recusou a revelar a fortuna paga. Casas vizinhas, em terrenos menores, custam cerca de R$ 6 milhões.

Gastos e gastos

A sede do Podemos fica na QI 17 e é alugada por R$ 14 mil por mês, abaixo da média. A direção nacional tem desconto de pontualidade.

Usando e abusando

A farra do aluguel de mansões pago com dinheiro público decorre dos bilhões fáceis do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral.

Hipocrisia no Brasil ignora ingerência argentina

Não surpreende, mas comprova a hipocrisia, o silêncio de parte da imprensa sobre a ingerência de outros países nas eleições brasileiras, estendendo tapetes vermelhos para o ex-presidente e ex-presidiário Lula como se fosse chefe de Estado. Para o deputado José Medeiros (Pode-MT), Lula e os presidentes da Argentina e França, por exemplo, não foram criticados como Bolsonaro, quando declarou apoio a Macri.

Dois pesos…

Bolsonaro foi criticado por fazer o Brasil “tomar partido” em relação a um “grande parceiro”. Exatamente o que não ocorre agora com Lula.

Amestrada

“Muita gente fica melindrada quando a gente fala que tem uma parte da mídia que é amestrada”, diz Medeiros sobre o tratamento diferenciado.

Na nossa conta

O tour europeu de Lula custou R$ 312 mil de recursos do pagador de impostos, mas também isso foi ignorado nas manchetes.

Registro importante

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, 3.366 brasileiros morreram em decorrência de reação grave ao imunizante, segundo o Boletim Epidemiológico n° 90 do Ministério da Saúde.

Anastasia no TCU

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado analisa nesta terça (14) a indicação de Antonio Anastasia (PSD-MG) para ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Ele é suplente da CAE.

Aumento rendeu

O preço do café disparou 40% em novembro e fez com que as vendas no Brasil caíssem 14%, com a maioria dos consumidores apenas comprando menos e de baixa qualidade. A “facada” valeu a pena.

Ritmo pandêmico

Os primeiros casos da variante delta foram registrados no início de maio, no Brasil. As primeiras mortes começaram a ser registradas em agosto. A ômicron chegou ao Brasil em 30 de novembro.

Devagar, mas anda

A Comissão Mista de Orçamento marcou para segunda (20) o fim da votação dos relatórios setoriais das emendas ao Orçamento, que determinam as emendas a serem incluídas no relatório final. O que já foi aprovado representa menos de 5% do total previsto para emendas.

Sem restrições

Na Flórida, o governador Ron DeSantis criticou a ideia do passaporte vacinal e disse que visitante será tratado com respeito e como pessoa livre. “Não terão que apresentar documentos médicos para almoçar”.

Balanço Brasil

O Brasil superou a marca de 165 milhões de habitantes com ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19 no braço. Desses, quase 21 milhões já receberam três doses do imunizante.

Grande notícia

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) divulgou alta de 9,4% no transporte de cargas por via aérea em outubro. A surpresa é que a variação é em relação a outubro de 2019, antes da pandemia.

Pensando bem…

…a essa altura do ano, em outros Congressos, já era recesso.

PODER SEM PUDOR

O céu que nos protege

Doutorado e pós-graduado em política e dificuldades, ainda assim o saudoso deputado Thales Ramalho tinha muito a aprender. Em campanha para novo mandato, ele viu que a seca tornara desoladora a paisagem Serra Talhada (PE). Puxou conversa com um agricultor: “A terra está ruim, não é, meu amigo?” A resposta representou a lição do dia: “A terra até que tá boa, dotô. O céu é que não está prestando…”

