Política Protesto em Brasília: após proibição do presidente da Câmara dos Deputados, oposição mostra bandeira de Trump na Casa

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Oposição planejava aprovar moções de apoio a Jair Bolsonaro. (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Comissões presididas por parlamentares do PL, partido de Jair Bolsonaro, precisaram cancelar reuniões deliberativas com moções de apoio político ao ex-presidente na pauta, marcadas para essa terça-feira (22). Em protesto, deputados da oposição que estavam no local para as sessões estenderam uma faixa de apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O cancelamento ocorreu após uma proibição do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). A presença de Jair Bolsonaro chegou a ser confirmada por integrantes do partido, mas ele não foi à Câmara.

Motta proibiu, em ato publicado no Diário Oficial da Câmara, a realização de reuniões de comissões na Casa durante o recesso.

Ele já havia avisado que atividades parlamentares no período não estariam permitidas, por conta de reformas. Mas, deputados aliados de Bolsonaro descumpriram a orientação e convocaram sessões das comissões que presidem.

Protestos

Após a notícia do cancelamento, os parlamentares presentes anunciaram que dariam uma coletiva à imprensa. Eles reclamaram da decisão do presidente da Casa, e falaram em “censura”.

Foi neste momento que os deputados Sargento Fahur (PSD-PR) e Delegado Caveira (PL-PA) seguraram a bandeira, durante a coletiva. Porém, alguns presentes condenaram o ato. “Tira essa bandeira daqui”, criticou um deputado.

Após ser questionado se a exposição da bandeira trouxe constrangimento, o presidente da Comissão de Segurança Pública, Paulo Bilynskyj (PL-SP), disse que não. “(Pedimos para retirar) porque não é o foco aqui hoje”, disse.

“Tudo que o presidente Trump faz é uma resposta ao trabalho da diplomacia do presidente Lula. Um trabalho ruim, recebe a resposta da comunidade internacional”, prosseguiu.

Reuniões

Mesmo diante do impedimento de realizar as comissões, um grupo de parlamentares da Comissão de Segurança Pública se reuniu e exibiu uma placa de moção de apoio em homenagem ao ex-presidente.

“É uma decisão que nos impede de manifestar nossa opinião, nossa palavra”, afirmou Bilynskyj, que sustentou a existência de quórum para realizar a reunião.

Já o deputado Filipe Barros (PL-PR), presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, afirmou que a oposição está empenhada em mobilizar a militância para se manifestar nas ruas, além de acionar organismos internacionais em defesa de Bolsonaro.

“Apesar de o Congresso estar no chamado recesso branco, nós não teremos recesso. Nós voltaremos às nossas bases e falaremos como a militância para mobilizar o povo para se manifestar nas ruas”, mencionou.

Impasse

A exposição da bandeira de Trump não foi a única divergência entre os deputados da oposição.

Parte do grupo, comandado pelo líder do partido, Zucco (PL-RS), levou uma placa com o nome do ex-presidente Bolsonaro. Ele era esperado nas reuniões de hoje em que seriam provadas moções em sua solidariedade. Com o cancelamento das reuniões, Bolsonaro não foi.

Mas a placa trouxe preocupação para outros deputados. O General Pazuello (PL-RJ) ponderou a Zucco que a placa poderia trazer problemas para o ex-presidente. “Não coloca placa do Bolsonaro, ele já está exposto demais”, disse Pazuello. “A placa pode indicar que ele está aqui e ele não vem”, completou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/protesto-em-brasilia-apos-proibicao-do-presidente-da-camara-dos-deputados-oposicao-mostra-bandeira-de-trump-na-casa/

Protesto em Brasília: após proibição do presidente da Câmara dos Deputados, oposição mostra bandeira de Trump na Casa

2025-07-22