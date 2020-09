Mundo Protesto em Israel pede a renúncia do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

O ato reúne mais de 10 mil pessoas, segundo a imprensa local. (Foto: Reprodução)

Manifestantes fizeram um ato na capital de Israel com críticas ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu neste sábado (12). Segundo a imprensa local, o ato reuniu mais de 10 mil pessoas e ocorreu em frente à residência de Netanyahu. Protestos semelhantes aconteceram em outras semanas.

Os participantes estão insatisfeitos com a forma como Netanyahu conduziu o combate à pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em Israel e pedem a renúncia dele do cargo. O país tem 9 milhões de habitantes e registrou 152.525 casos confirmados e 1.101 mortes pela doença, de acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.

Israel está em recessão por causa da pandemia e a taxa de desemprego está acima de 20%. O primeiro-ministro ainda aguarda julgamento por corrupção e também é suspeito por fraude e suborno.

Uma pesquisa publicada no mês de agosto revelou que 61% dos israelenses não confiam em Netanyahu para gerenciar essa crise do novo coronavírus.

