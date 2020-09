Mundo WhatsApp beta recebe correção de bug e novo recurso para wallpaper

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

WhatsApp iniciou vários testes de mudanças. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp segue atualizando a sua versão beta no Android com uma série de melhorias consideráveis. Recentemente, vimos que o aplicativo estava testando três importantes recursos, sendo que um deles passa pela reformulação da página de chamadas.

Agora, o pessoal do WABetaInfo liberou novas informações sobre a versão 2.20.200.6. Disponibilizada na Play Store, a atualização traz a correção para um bug que travava a página de “Uso de dados e armazenamento”.

Além disso, o WhatsApp também liberou um novo pacote de adesivos com o coelho Usagyuuun.

Por fim, o mensageiro continua mexendo no recurso de personalização do plano de fundo das conversas. Assim, além de poder usar Doodles, também será possível ativar a funcionalidade “Wallpaper Dimming”.

A novidade ainda está em desenvolvimento e apresenta falhas. De toda forma, a intenção é permitir que o usuário possa ajustar a tonalidade do plano de fundo, podendo deixar tudo mais escuro. Como de costume, salientamos que todas as novidades citadas estão em testes e podem apresentar bugs. Além disso, não é possível saber quando o WhatsApp vai liberar todos os recursos na versão estável.

Saiba melhor sobre as novidades:

1) Modo Férias

A funcionalidade deixará que o usuário arquive conversas com contatos ou grupos sem que elas voltem a aparecer na lista geral de chats quando alguém manda uma nova mensagem —ou seja, permite ao usuário esconder conversas da janela principal do app.

A mudança havia aparecido pela primeira vez em testes em 2018. Em 2019, foi modificada em novos testes, mas nunca mais reapareceu, o que fez muitos usuários suspeitarem de que o recurso havia sido abandonado pelo aplicativo. O novo teste do WhatsApp, notado pelo site WaBetaInfo, mostra que os chats arquivados vão aparecer diretamente no topo dos chats dos usuários no aplicativo.

2) Edição de imagens

Também notada em testes pelo WaBetaInfo, uma mudança pode melhorar a edição de imagens diretamente no mensageiro. Novos recursos vão deixar a edição com elementos vistos nos Stories do Instagram – outra rede social do Facebook.

A novidade permitirá que você alinhe melhor elementos como texto, figurinhas e emojis ao editar, por exemplo, uma foto adicionando elementos visuais. Aparecerá na foto linhas mostrando onde está exatamente o alinhamento para você se guiar.

3) Colorido

Atualmente o WhatsApp já permite que você personalize o aplicativo com diversos temas. Dentro das configurações, existe uma opção em que você pode mexer na cor do fundo de tela das conversas com uma grande gama de variedade, mas isso está para mudar.

O novo recurso é chamado de “Doodle” do WhatsApp. Ao ativar esse recurso, o mensageiro projetará nesse fundo de tela pré-definido com cores vários rabiscos e desenhos discretos, deixando o fundo de tela menos sisudo.

4) Catálogo de negócios e ligações

Há ainda uma outra funcionalidade em testes, mas essa voltada para negócios. O WhatsApp planeja adicionar um botão de catálogo que leve para os itens vendidos por determinada conta comercial no mensageiro.

5) Armazenamento

Essa função deixará bem mais fácil liberar espaço do WhatsApp no celular. Inicialmente, os testes apontavam que essa ferramenta contaria com filtros para você distinguir os arquivos baixados no WhatsApp como por tamanho, por itens encaminhados e por aí vai.

