Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

Manifestantes protestaram pela França em uma demonstração de oposição ao presidente Emmanuel Macron e seu projeto de lei de pensão

Os franceses voltaram às ruas em mais um dia de protestos contra a reforma da Previdência. Esse é o 11º dia dos atos na França desde que o governo apresentou o plano de aumentar a idade de aposentadoria em dois anos.

Nesta quinta-feira (06), a polícia já estava espalhada por toda a cidade. O Ministério do Interior da França – o equivalente ao Ministério da Justiça – informou que mais de 11 mil policiais estão mobilizados.

Segundo informações, em algumas outras regiões do país, como por exemplo Lion, houve registros de uma agência bancária que foi vandalizada pelos participantes do protesto.

Também nesta quinta-feira, manifestantes sindicalistas invadiram o prédio que abriga o escritório da BlackRock em Paris, uma das maiores gestoras de patrimônio do mundo. Segundo a repórter, as pessoas ficaram no local por pouco tempo, soltaram fogos de artifício no pátio, deixando uma fumaça intensa.

