O novo reforço do Inter Charles Aránguiz chegou em Porto Alegre na manhã desta quinta-feira (06). No aeroporto, não tinha torcedores para recepcionar o jogador. Ainda no local, ele recebeu a camisa de número 20 e já concedeu a primeira entrevista como jogador do Colorado.

O volante recebeu a mesma camisa que usava em sua última passagem pelo estádio Beira-Rio e também no Bayer Leverkusen. Após isso, o atleta foi direto para o CT Parque Gigante para se apresentar ao grupo.