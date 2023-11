Saúde Protetor solar oral: entenda como ele funciona no organismo

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2023

Protetor solar em cápsulas deve ser usado junto com o filtro solar tradicional. (Foto: Reprodução)

Seja pela textura pegajosa, pelo cheiro, ou até mesmo por achar que a pele fica mais oleosa, muita gente reluta incluir o filtro solar na rotina de cuidados com a pele, fato que pode ser comprovado em números. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto de Cosmetologia, mais de 70% dos brasileiros não usa o bloqueador diariamente. Ainda pouco explorado, o filtro solar oral parece ser uma luz no fim do túnel para essas pessoas, mas engana-se quem pensa que basta somente ingerir essas cápsulas.

Protetores físicos

A Dra. Lilian Delorenze, especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), é clara ao pontuar que ele deve ser usado em conjunto com protetores físicos.

“Ele aumenta a fotoproteção da pele e eleva o poder de defesa das células contra a radiação, mas não funciona sozinho e, por isso, tem que ser utilizado com os filtros em creme, bastão ou spray”, esclarece a dermatologista.

Radicais livres

Verdade é que se você lançar mão apenas da versão oral, irá sofrer os mesmos efeitos de quem se expõe sem fotoproteção. Por isso, a intenção de utilizar apenas a versão em cápsula não tem o efeito desejado contra o sol. A dúvida que fica é: para que ele serve, então? Segundo a dermatologista, o produto tem efeito antioxidante e ajuda no combate aos radicais livres, ajudando no combate ao envelhecimento e inflamação.

“Essa versão é mais indicada para pessoas que apresentam alguma doença, como vitiligo, melasma, ou até mesmo por histórico de câncer de pele, pois ele potencializa a proteção”, sugere a médica.

Risco à saúde

Por ser feita à base de vegetal, a versão oral quase não tem contraindicações. No entanto, o ideal é que seja orientada por um especialista, já que pode oferecer risco à saúde de crianças, gestantes e pacientes alérgicos a algum componente presente na formulação. Para quem tem indicação de seu uso, é aconselhado ingerir a cápsula até duas horas antes de se expor ao sol e repetir o processo após três ou quatro horas de exposição.

“Lembrando que tudo isso deve ser feito sem deixar de aplicar também a versão tradicional, seja ela em creme, spray ou gel”, finaliza a médica. As informações são do jornal Extra.

